Le Togo va renforcer son partenariat dans le domaine des échanges commerciaux avec Alibaba

Lomé - Quatorze (14) hauts fonctionnaires des institutions de la République Togolaise participent depuis ce lundi 28 mai 2019 à Hangzhou en Chine au programme de formation « New Economy Workshop » initié par Jack Ma, fondateur de la société d’e-commerce Alibaba.



Le Ministre des mines et de l’énergie, Ably Bidamon, chef de la délégation a été reçu au siège du groupe juste après la cérémonie inaugurale de la formation par le vice-président du Groupe Alibaba Holding, Brian Wong.



Le Ministre Bidamon a officiellement transmis au n°2 de la holding, une lettre d’invitation du Chef de l’Etat, SEM Faure Essozimna Gnassingbé au patron du groupe, Jack Ma, pour une visite de travail au Togo.



Les échanges entre les deux personnalités ont aussi porté sur les possibilités d’un partenariat renforcé entre le groupe et le Togo en ce qui concerne les échanges commerciaux. L’entretien a été suivi d’une visite guidée au musée du groupe Alibaba Holding. Le musée retrace le parcours en images de ce leader mondial dans la vente en ligne.



Notons que ces quatorze togolais qui prennent part à ce programme de formation de trois jours vont être outillés sur des questions liées à l’économie numérique, au e-commerce, aux chaînes d’approvisionnement, des opportunités autour du Big-Data, de paiements en ligne et d’inclusion financière.



Rappelons par ailleurs que l’événement avait été annoncé de longue date. En effet, le fondateur du géant chinois du e-commerce, avait émis le souhait de recevoir de jeunes togolais dans ses programmes d’incubation, lors de la visite du président togolais, Faure Gnassingbé, à Hangzhou, en septembre 2018.