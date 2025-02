Le Zaï, une technique ancestrale au service de l'agriculture tchadienne

Face aux défis posés par la dégradation des sols et le changement climatique, les agriculteurs tchadiens se tournent de plus en plus vers des techniques ancestrales éprouvées. Parmi elles, le Zaï, une méthode de culture millénaire, connaît un regain d'intérêt.





Le Zaï, cette méthode de culture initiée par le PAM (Programme Alimentaire Mondilae) au Tchad, consiste à creuser de petits trous dans le sol, appelés zaïs, que l'on remplit de matière organique. Ces trous, espacés de manière régulière, permettent de capter l'eau de pluie, de favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol et de retenir les nutriments. Les graines sont ensuite semées dans ces zaïs, ce qui permet d'améliorer la germination et la croissance des plantes, même en période de sécheresse.







Les avantages du Zaï





Amélioration de la fertilité des sols: En concentrant la matière organique dans les zaïs, on enrichit le sol et on favorise le développement des micro-organismes.

En concentrant la matière organique dans les zaïs, on enrichit le sol et on favorise le développement des micro-organismes. Rétention de l'eau: Les zaïs permettent de retenir l'eau de pluie, ce qui est particulièrement important dans les régions semi-arides.

Les zaïs permettent de retenir l'eau de pluie, ce qui est particulièrement important dans les régions semi-arides. Lutte contre l'érosion: En réduisant le ruissellement de l'eau, le zaï contribue à lutter contre l'érosion des sols.

En réduisant le ruissellement de l'eau, le zaï contribue à lutter contre l'érosion des sols. Augmentation des rendements agricoles: Grâce à une meilleure disponibilité en eau et en nutriments, les cultures sont plus productives.

Le Zaï au service des agriculteurs du Batha





Dans la région du Batha, particulièrement touchée par la sécheresse, le zaï est de plus en plus utilisé par les agriculteurs. Cette technique permet de diversifier les cultures et d'améliorer la sécurité alimentaire des populations.







Un avenir prometteur





Le zaï est une technique simple et peu coûteuse, qui peut être facilement mise en œuvre par les agriculteurs. Elle représente une solution durable pour améliorer la productivité agricole dans les régions arides et semi-arides.





Cependant, pour que le zaï puisse produire tous ses effets, il est important de le combiner avec d'autres pratiques agricoles durables, telles que la rotation des cultures, l'utilisation d'engrais organiques et la lutte intégrée contre les ravageurs.







Le zaï est bien plus qu'une simple technique agricole. C'est un véritable savoir-faire transmis de génération en génération, qui permet aux agriculteurs de s'adapter aux changements climatiques et d'assurer leur sécurité alimentaire. En valorisant ces pratiques ancestrales, nous contribuons à préserver l'environnement et à améliorer les conditions de vie des populations rurales.