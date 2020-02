Le bétail du Tchad exporté en Algérie pour le Ramadan ?

Le ministre algérien du Commerce, Kamal Ruzaiq, a déclaré dimanche dans une radio que son département ministériel avait soumis, en coordination avec le ministère de l'Agriculture, une proposition au chef du Gouvernement visant à autoriser l’importation de bétail en provenance des pays africains voisins, notamment le Tchad et le Niger, mais aussi la Mauritanie et le Mali.



Cette mesure de envisagée fait suite à une décision du chef de l'Etat d'interdire l’importation de la viande congelée, selon le journal Anbaa. Elle vise à fournir de la viande rouge pendant le mois de Ramadan, plutôt que d'importer de la viande congelée, a rapporté Al Marsd.



Ce bétail importé notamment du Tchad serait traité dans les abattoirs des Wilayas de l’Adrar, Tamanrasset et Tindouf, une mesure de "solidarité avec les pays voisins."



Cependant, les professionnels de l'exploitation de la viande rouge ont réagi aux déclarations du ministre, rappelant que l'Algérie a suffisamment de têtes de bétail pour couvrir les besoins du marché local.



Suite aux nombreuses réactions suscitées par cette annonce d'importation, le ministre a déclaré : "J’ai dit que j’importerais au cas où nous ne pourrions pas répondre à nos besoins en viande locale, au lieu de viande congelée."



Il a convié les associations de l'élevage le 18 février prochain en vue de la conclusion d'un accord d'engagement visant à couvrir le marché local avec de la viande rouge à un prix réglementé de 800 dinars le kg. Celles-ci estiment qu'au lieu d'importer, il faut plutôt éliminer les intermédiaires, ce qui est à l'origine de la hausse des prix.



Le cheptel tchadien compte plus de 100 millions de têtes de bétail selon le dernier recensement général de l'élevage.