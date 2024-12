Le budget de l'État camerounais légèrement revu à la hausse en 2025

Le gouvernement camerounais a présenté un projet de loi de finances pour l'exercice 2025 qui prévoit une légère augmentation des dépenses publiques. Selon ce projet, le budget de l'État s'élèvera à 7317,7 milliards de FCFA, soit une hausse de 39,6 milliards par rapport à 2024.





Cette hausse, bien que modeste, témoigne de la volonté du gouvernement de maintenir une dynamique budgétaire positive, malgré un contexte économique mondial marqué par l'incertitude. Cette augmentation devrait permettre de soutenir la croissance économique, d'améliorer les services publics et de renforcer les investissements dans les secteurs clés.





Les principaux axes de ce budget



Sans plus de détails sur les allocations budgétaires par secteur, il est difficile de déterminer les priorités exactes du gouvernement pour 2025. Cependant, on peut s'attendre à ce que les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'infrastructure et de l'agriculture continuent de bénéficier d'une part importante des dépenses publiques.





Il est également probable que le gouvernement accorde une attention particulière à la lutte contre la pauvreté, à la création d'emplois et à la diversification de l'économie. Ces objectifs sont en ligne avec les orientations de la Stratégie Nationale de Développement (SND30).