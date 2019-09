Le cabinet juridique de Centurion nomme Onyeka C. Ojogbo, diplÃ´mÃ©e en droit de Columbia, Ã  la tÃªte de son nouveau bureau de Francfort

Le cabinet juridique de Centurion (www.CenturionLG.com), qui a ouvert un bureau en Allemagne axé sur le développement d’opportunités pour les clients allemands et africains dans le secteur de l’énergie, a le plaisir de nommer l’avocate nigériane formée aux États-Unis, Onyeka C. Ojogbo, pour mener son équipe et ses opérations en Allemagne. Dans ses nouvelles fonctions, […]

Le cabinet juridique de Centurion (www.CenturionLG.com), qui a ouvert un bureau en Allemagne axé su...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...