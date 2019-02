Le changement climatique est "la plus grande crise morale de notre époque"

Harrison Ford, acteur et défenseur de la nature, a déclaré que le changement climatique causera la crise morale la plus pressante dans l'humanité au 21ème siècle, lors d'un discours émotionnel prononcé au septième Sommet des gouvernements du monde 2019 tenu aujourd'hui à Dubaï.



Selon Ford, les villes mondiales telles que Dubaï, Londres, Los Angeles et Hong Kong sont menacées par l'élévation du niveau de la mer causée par le réchauffement des océans.



"75 pour cent des plus grandes villes sont situées sur le littoral. Au fur et à mesure que les océans se réchauffent, le niveau de la mer monte - mettant en péril les populations, leurs économies et leurs existences. Tous, riches ou pauvres, puissants ou impuissants, subirons les effets du changement climatique", a souligné le vice-président de l'organisation Conservation International, âgé de 76 ans, lors d'une séance plénière à Madinat Jumeriah, à Dubaï.



Ford a fait valoir, dans son discours, qu'il s'agissait de protéger les océans - le monde s'est avéré terriblement inadéquat, a-t-il déclaré. "La terre et les mers sont l'héritage que nous devons laisser à nos enfants. Dans 10 ans, il serait peut-être trop tard".



Les Émirats Arabes Unis sont le premier pays au monde à avoir un ministère de l'Environnement et du Changement climatique. Ensuite, le ministre Dr. Thani Al Zeyoudi a introduit Ford.



Ford a mis en garde les délégués participants à l'événement : "Nous sommes confrontés à ce que je considère être la plus grande crise morale de notre époque. Nous devons inciter les gouvernements, les entreprises et les communautés à agir immédiatement et investir dans leur environnement et dans notre avenir. Si la nature n’est pas préservée, les êtres humains ne survivront pas - c’est aussi simple que ça".



"Si nous voulons survivre sur cette planète - c'est pour l'intérêt de notre climat, notre sécurité et notre avenir -nous avons besoin de la nature plus que jamais. La nature n’a pas besoin des êtres humains, en revanche, les êtres humains ont besoin de la nature.



"Alors, travaillons ensemble, retroussons nos manches. Allons-y. Mettons les choses au point", a-t-il conclu.



Le Sommet des gouvernements du monde 2019, qui se tient sur une durée de trois jours, se déroulera jusqu'au 12 février à Madinat Jumeirah, à Dubaï. Cet événement historique a réuni plus de 4000 participants de 140 pays, dont des chefs d'État et de gouvernements, ainsi que des représentants de haut niveau de 30 organisations internationales.