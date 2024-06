Le colonel Assimi Goïta attendu à Ouagadougou pour une visite de travail

C’est la première visite du Président Goïta au Burkina Faso. Au cours de son séjour, les deux chefs d’Etat vont revisiter l’excellente relation de coopération qui existe entre la République du Mali et le Burkina Faso, indique la Présidence du Faso.



Le chef de l’Etat malien et le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré échangeront notamment sur les défis de la lutte contre le terrorisme et ceux liés au développement socioéconomique et à la quête d’une souveraineté totale de leurs pays respectifs.



Le Burkina Faso, le Mali et le Niger confrontés aux attaques terroristes, ont décidé, dans le cadre de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), de prendre leur responsabilité en mutualisant leurs efforts et leurs énergies pour libérer leur territoire des forces du mal.



Cette rencontre des deux chefs d’Etat des pays membres de l’AES sera également une occasion de renforcement de l’Alliance pour le bonheur des peuples burkinabè, malien et nigérien.