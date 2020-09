Le comité consultatif pour l'Afrique subsaharienne de l'U.S. Export-Import Bank montre un engagement fort des États-Unis envers l'Afrique

La dernière nomination par la Banque américaine d'exportation-importation de son comité consultatif subsaharien pour 2020 et 2021 confirme l'appétit renouvelé et accru des institutions financières américaines pour le continent. Le Comité est composé de conseillers pro-investissement et pro-entreprises qui comprennent l'Afrique et joueront un rôle déterminant dans le développement de la coopération et des flux de marchandises, de services et de technologies entre les États-Unis et l'Afrique.

Le Comité consultatif subsaharien est présidé par Daniel Runde, premier vice-président et directeur du programme sur la prospérité et le développement au Centre d'études stratégiques et internationales (SCRS). Il est composé de :

C. Derek Campbell, chef de la direction, Energy and Natural Resource Security, Inc.

Scott Eisner, vice-président principal, Affaires africaines ; Président, U.S.-Africa Business Center, Chambre de commerce des États-Unis

Rebecca Enonchong, fondatrice et chef de la direction, AppsTech

Lori Helmers, Directrice exécutive / Responsable du financement des exportations pour les Amériques, JP Morgan Chase Bank

Florizelle Liser, présidente et chef de la direction, Corporate Council on Africa

Mima Nedelcovych, Présidente, AfriqueGlobal Schaffer

EE Okpa, directeur, The OKPA Co.

Marise Duff Stewart, directrice des relations avec la clientèle et l'industrie, Progress Rail, une société Caterpillar

Paul Sullivan, président - affaires internationales, Acrow Bridge

Sola Yomi-Ajayi, directrice générale, United Bank for Africa (UBA), Amérique

En s'employant à financer des accords commerciaux et de développement en Afrique pour les entreprises américaines, la US EXIM Bank peut devenir une source de financement de plus en plus importante pour les infrastructures énergétiques critiques de l'Afrique. Les entreprises américaines ont des produits, une expérience et une expertise importants dans plusieurs segments clés de la chaîne de valeur énergétique qui seraient extrêmement bénéfiques s'ils étaient correctement mis en correspondance avec les opportunités sur le continent. Ceci est particulièrement pertinent pour la chaîne de valeur du gaz naturel qui est devenue une priorité clé pour la plupart des gouvernements africains, et pour laquelle la technologie et les services américains peuvent contribuer à transformer l'industrie énergétique africaine.

L’accent mis sur les petites et moyennes entreprises (PME) au sein du Comité est tout aussi important. Le propre Comité États-Unis-Afrique de la Chambre africaine de l’énergie a identifié la collaboration entre les PME américaines et africaines comme une exigence majeure pour accroître les investissements et les transferts de technologie entre les États-Unis et l’Afrique. L'attention accrue accordée aux PME des deux côtés de l'Atlantique est extrêmement encourageante pour l'avenir de la coopération américano-africaine et sa capacité à créer des emplois et de la valeur pour les deux régions.

« La Chambre africaine de l’énergie prend note et salue la récente nomination du Comité consultatif subsaharien de la US Exim Bank. Le regain d'intérêt et d'appétit pour l'investissement en Afrique manifesté par l’Exim Bank et d'autres agences commerciales américaines est le bienvenu en Afrique, et le secteur de l'énergie du continent est à l'écoute et ouvert à faire des affaires et à conclure le type d'accords qui propulseront le continent vers un pays prospère. La Chambre africaine de l'énergie se réjouit de soutenir davantage l'implication des États-Unis en Afrique et de développer de nouvelles façons de travailler ensemble et de faire pression pour un programme d'investissement pro-africain dans les secteurs public et privé des États-Unis », a déclaré Jude Kearney, membre éminent du Comité États-Unis-Afrique de la Chambre. Kearney est l'ancien secrétaire adjoint adjoint pour les industries de service et les finances au département américain du commerce sous l'administration Clinton et actuellement président de Kearney Africa Advisors.

« Nous sommes très fiers de voir Rebecca Enonchong sur ce conseil. Elle comprend plus que quiconque les défis des petites entreprises et a personnellement bâti et encadré de nombreuses entreprises de ce type. Avec elle, vous savez que vous avez quelqu'un qui travaillera à faire de l'Amérique un bon partenaire de la communauté d'affaires africaine et à faire en sorte que la société civile ne soit pas laissée pour compte. Elle est une source d'inspiration pour tant de femmes d'affaires », a déclaré Mickael Vogel, directeur de la stratégie à la Chambre africaine de l'énergie.

« Nous sommes reconnaissants que notre propre C. Derek Campbell apporte une valeur ajoutée à ce travail. Derek a fait ses preuves sur les questions qui concernent le commerce avec l'Afrique et également sur la sécurité énergétique. Faire progresser et protéger le secteur énergétique africain, autonomiser les Africains et ouvrir des portes à un si grand nombre qu’il n’a jamais rencontré a été l’œuvre de sa vie », a conclu NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l’énergie.

