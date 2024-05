Le comité d'organisation de la Journée mondiale du don de sang se réunit au Tchad

Au cours de la réunion, des tâches spécifiques ont été confiées aux différents membres du comité afin d'assurer le bon déroulement de la Journée mondiale du don de sang. Ces tâches concernent notamment la mobilisation des partenaires et des donneurs de sang.



Les membres du comité d'organisation ont exprimé leur engagement fort pour la réussite de la Journée mondiale du don de sang au Tchad. Ils ont souligné l'importance de cet événement pour sensibiliser le public à la nécessité de donner son sang et pour sauver des vies.



La Journée mondiale du don de sang est célébrée chaque année le 14 juin. Cette journée est l'occasion de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires et de sensibiliser le public à l'importance de donner son sang. Au Tchad, comme dans de nombreux autres pays, le don de sang est encore trop souvent insuffisant pour répondre aux besoins des patients. La mobilisation de tous est donc nécessaire pour sauver des vies.



Le succès de la Journée mondiale du don de sang au Tchad dépendra de l'engagement de tous les acteurs impliqués. Le comité d'organisation est déterminé à relever ce défi et à faire de cette journée un véritable succès.