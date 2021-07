Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA attendu demain au Tchad

Les autorités tchadiennes refusent de recevoir Ibrahima Fall, l'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Tchad, suite à l'absence de consultation préalablement à sa nomination. Dans l'optique d'un dénouement, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine, le nigérian Bankole Adeoye est attendu mercredi 7 juillet à N'Djamena. Il avait dirigé la mission d'enquête de sept jours au Tchad, du 29 avril au 6 mai 2021, suite au décès du Maréchal Idriss Deby Itno.



"Il a exprimé le désir de venir rencontrer les autorités tchadiennes compétentes pour un peu s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé. Nous espérons que bientôt, ce petit malentendu sera derrière nous", a déclaré lundi Cherif Mahamat Zene, ministre des Affaires étrangères, dans un entretien à la Deutsche Welle.



"Pour Ibrahima Fall, il y a un préalable à résoudre. Justement, Bankole vient pour lever cette équivoque", selon le chef de la diplomatie tchadienne qui assure qu'il n'y a pas lieu de spéculer. "Il n'y a aucune tension entre l'Union africaine et le Tchad".



Début juin, l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères et représentant des Nations Unies, Ibrahima Fall, a été nommé par le président de la Commission de l'Union africaine en tant que haut représentant pour accompagner la transition au Tchad.