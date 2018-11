MUSIQUE Le compositeur tchadien Afrotonix primé meilleur DJ africain

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Novembre 2018 modifié le 25 Novembre 2018 - 09:02

Le compositeur tchadien Afrotonix, de son vrai nom Caleb Rimtobaye, a été primé meilleur DJ africain aux All Africa Music Awards (AFRIMA) pour l'édition 2018, ce samedi 24 novembre à Accra, a constaté Alwihda Info.

AFRIMA, qui s'est tenu à Accra, au Ghana, le 24 novembre 2018, réunissait des stars de la musique, des dignitaires et des mélomanes de tout le continent. Cet événement musical annuel a pour objectif de célébrer et de récompenser les talents africains qui ont extrêmement bien réussi au cours de l'année.



Sur un total de 36 catégories, les 5èmes gagnants d’AFRIMA sont choisis parmi les catégories régionale et continentale. En outre, les récompenses spéciales de reconnaissance entièrement décidées par le Comité international d’AFRIMA sont attribuées à des personnes qui ont eu un impact positif sur le monde en utilisant leur art.



La 5ème édition du prix AFRIMA Legendary a été attribuée à Yvonne Chaka Chaka, chanteuse sud-africaine de renommée internationale. La légende de la musique, surnommée «Princesse de l'Afrique», a une carrière de plus de 30 ans avec plusieurs albums à succès. Elle a joué pour des personnalités notables à l'intérieur et à l'extérieur du pays.



Le gouverneur exécutif de l'État de Lagos, Akinwunmi Ambode a été récompensé pour ses contributions à la croissance et au développement du secteur des arts et du tourisme de l'État de Lagos, principalement pour le rôle important que l'État de Lagos a joué en tant qu'hôte officiel d'AFRIMA au cours de ses quatre dernières années à partir de 2014 jusqu'en 2017.



Un moment spécial de reconnaissance a été observé à l'égard de l'un des vétérans de la musique ghanéenne, Teddy Osei, leader du célèbre groupe Osadebe, un groupe Atropop créé en 1969. Ce vétéran, mont" sur scène en fauteuil roulant, souffre d'un léger accident vasculaire cérébral. Il a été submergée par un si grand honneur.

La liste des gagnants :



REGIONAL CATEGORY



Best Female Artiste in Central Africa

-Daphne / Cameroon / Jusqu'à La Gare



Best Male Artiste in Central Africa

-Fally Ipupa / DRC / Mannequin Ft Keback & Naz



Best Female Artiste in Eastern Africa

-Betty G / Ethiopia / Mengedegna



Best Male Artiste in Eastern Africa

-Bebe Cool / Uganda / Freedom



Best Female Artiste in Northern Africa

-Lyna Mahyem ft Medi Meyz /Algeria / Bye Bye



Best Male Artiste in Northern Africa

-Hamza El Fadly / Morocco / Ya Mraya



Best Female Artiste in Southern Africa

-Shekhinah / South Africa / Please Mr



Best Male Artiste in Southern Africa

-Nasty C / South Africa / Jungle



Best Female Artiste in Western Africa

-Tiwa Savage / Nigeria / Ma Lo Ft. Wizkid & Spellz



Best Male Artiste in Western Africa

-Davido / Nigeria / Fia



5TH AFRIMA WINNERS CONTINENTAL CATEGORY



ALBUM OF THE YEAR

-Betty G / Ethiopia / Wegegta



ARTISTE OF THE YEAR

-Davido / Nigeria / FIA



BEST AFRICAN VIDEO

-Sesan / Gringo (Shatta Wale) / Nigeria



BEST AFRICAN ACT IN DIASPORA

-Hazel Mak / Malawi / Jaiva Ft. Roberto & Tay Grin



BEST AFRICAN COLLABORATION

-GuiltyBeatz, Mr. Eazi, Patapaa & Pappy Kojo / Ghana-Nigeria / Akwaaba



BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN CONTEMPORARY

-Kidi / Ghana / Odo Remix Ft. Mayorkun & Davido



BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN DANCE OR COREOGRAPHY

Mr P. / Nigeria / Ebeano



BEST AFRICAN DJ

-Afrotronix / Chad / OyO



BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN ELECTRO

-Master KG / South Africa / Skeleton Move Ft. Zanda Zakuza



BEST AFRICAN DUO, GROUP OR BAND

- Toofan / Togo / Money



BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN HIP HOP

-M.ANIFEST FT KING PROMISE / Ghana / ME NE WOA



BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN JAZZ

-Sibusiso Mashiloane / South Africa / Niza



BEST AFRICAN RAPPER OR LYRICIST

-Falz / Nigeria / La Fête



BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN POP

-2Baba / Nigeria / Amaka Ft. Peruzzi



BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN RAGGA, REGGAE & DANCEHALL

-Stonebwoy / Ghana / Hero



BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN R 'N' B & SOUL

-Praiz / Nigeria / Champagne and Flowers



BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN ROCK

- Maryam Saleh, Maurice Louca, Tamer Abu Ghazaleh / Egypt / Ekaa Maksour



BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN TRADITIONAL

-Irene Namatovu / Uganda / Nsambila Nyuma Nga Janzi



BEST FEMALE ARTISTE IN AFRICAN INSPIRATIONAL MUSIC

-Sandra Nankoma / Uganda / Kaddugala



BEST MALE ARTISTE IN AFRICAN INSPIRATIONAL MUSIC

-Sarkodie / Ghana / Glory Ft. Yung



MOST PROMISING ARTISTE IN AFRICA

-Kuami Eugene / Ghana / Confusion



PRODUCER OF THE YEAR

-Fresh VDM / Togo / Fia



REVELATION OF THE AFRICAN CONTINENT

-Betty G / Ethiopia / Ere Manew



SONG OF THE YEAR

-GuiltyBeatz, Mr. Eazi, Patapaa & Pappy Kojo / Akwaaba / Ghana



SONG WRITER OF THE YEAR

-Shekhinah Donell, Amon Taulo Chibiya II / South Africa / Different Ft. Mariechan



AFRICAN FANS’ FAVOURITE

-Nedy Music / Tanzania / One and Only Ft. Ruby







