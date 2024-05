Le conseil des Sages de la CEDEAO invite les trois états de l'AES à reconsidérer leur décision

Les membres du Conseil ont lancé un appel pressant aux trois pays, les exhortant à reconsidérer leur position dans l’intérêt de l’unité de la Communauté, de la cohésion, de l’intérêt général de leurs populations et de l’intégration régionale.



Il est essentiel de noter que ces trois États ont également créé une Force Conjointe pour renforcer leur sécurité. Dans leur déclaration, dite “d’Abidjan”, le Conseil des Sages de la CEDEAO a souligné l’importance cruciale de renforcer les initiatives de dialogue et de diplomatie préventive pour préserver la paix et la stabilité dans la région. Au cours de leur retraite de deux jours, ils ont également abordé d’autres défis persistants en Afrique de l’Ouest, tels que la montée de l’extrémisme violent, le terrorisme, la corruption et le rétrécissement de l’espace démocratique.



En somme, le Conseil des Sages de la CEDEAO joue un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique de l’Ouest, en mettant en avant la diplomatie préventive et la médiation au sein de la Communauté ouest-africaine.