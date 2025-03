AFRIQUE Le coût caché de la fuite des étudiants tchadiens au Cameroun

Par Idriss Abdelkerim - 7 Mars 2025



Chaque année, des milliers d’étudiants tchadiens quittent leur pays pour poursuivre leurs études supérieures au Cameroun, un phénomène qui représente un enjeu majeur pour l’économie et le système éducatif tchadien. Avec environ 70 000 étudiants tchadiens inscrits dans les universités camerounaises, ce pays voisin est devenu la principale destination universitaire pour la jeunesse tchadienne. Cette mobilité estudiantine est facilitée par l’accord de coopération scientifique et technique signé en 1985 entre les deux pays.

Cependant, cette situation engendre des coûts économiques considérables pour les familles tchadiennes et prive le Tchad d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, qui pourrait contribuer au développement national. Un investissement massif dans l'économie camerounaise

À titre d’exemple, l’Université de Maroua, qui accueille 8 000 étudiants tchadiens sur un total de 30 000 étudiants, illustre bien l’ampleur financière de cet exode universitaire.

Dépenses annuelles des étudiants tchadiens à l’Université de Maroua : Visite médicale : 3 000 FCFA par étudiant → 24 000 000 FCFA

Frais d'inscription : 50 000 FCFA par étudiant → 400 000 000 FCFA

Frais médicaux : 6 000 FCFA par étudiant → 48 000 000 FCFA

Préinscription : 15 000 FCFA par étudiant → 120 000 000 FCFA

Logement annuel : 250 000 FCFA par étudiant → 2 000 000 000 FCFA

Dépenses mensuelles : 60 000 FCFA par étudiant → 5 760 000 000 FCFA/an Total annuel des dépenses pour les étudiants tchadiens à Maroua : 8 328 000 000 FCFA injectés chaque année dans l’économie camerounaise. Ce chiffre estimatif, qui ne concerne qu’une seule université, démontre le manque à gagner pour l’économie tchadienne. Pourquoi ne pas investir dans l’enseignement supérieur au Tchad ?

Face à ces sommes colossales dépensées à l’étranger, il devient impératif pour le Tchad de repenser son système universitaire afin de retenir ses étudiants et d’éviter l’évasion financière vers des pays voisins.

Le manque d’infrastructures modernes, de filières adaptées et de formations de qualité pousse chaque année des milliers d’étudiants à s’expatrier, aggravant la fuite des compétences et ralentissant le développement national.

Des solutions pour une université compétitive au Tchad

Pour réduire cet exode universitaire, le gouvernement tchadien devrait : Construire de nouvelles universités publiques modernes équipées de bibliothèques, laboratoires et infrastructures adaptées.

Développer des filières adaptées aux besoins du marché de l’emploi et aux secteurs porteurs comme l’agriculture, l’ingénierie et la santé.

Recruter des enseignants qualifiés et encourager la recherche scientifique.

Mettre en place un financement adapté pour l'enseignement supérieur, notamment à travers des bourses d’études et des aides aux étudiants.

Promouvoir des partenariats universitaires internationaux tout en renforçant les capacités des institutions locales. L’État tchadien a une opportunité unique de transformer son système éducatif en un levier de développement économique. Au lieu d’investir indirectement dans le système universitaire d’un autre pays, il est temps de moderniser et renforcer l’enseignement supérieur local afin d’attirer non seulement les étudiants tchadiens, mais aussi ceux des pays voisins.

