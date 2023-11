Le diabète tue plus d'un million de personnes par an

Il est important de procéder à un changement de mode de vie pour éviter. Car c'est ce qui entre dans notre bouche qui nous tue souvent.



Selon Magazine Santé, notre corps décompose les glucides en sucre (glucose), une hormone appelée insuline produite par le pancréas ordonne aux cellules de notre corps d'absorber ces sucres pour en tirer d'énergie. Ainsi survient le diabète lorsque l'insuline n'est pas produite ou ne fonctionne pas correctement. Ce qui entraîne une accumulation du sucre dans le sang.



Cependant, il s'agit d'un problème de santé croissant qui peut atteindre tout le monde. Selon les statistiques récentes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cinq cents (500) millions de personnes sont atteintes de diabète dans le monde, dont 14 millions en Afrique.



Malheureusement, 70% de diabétique ne savent pas qu'ils sont atteints. Ce qui constitue un danger et pourra facilement tue le malade. C'est pourquoi, la journée du 14 novembre est dédiée à cette maladie, permettant à encourager le dépistage et la prévention afin de soutenir les personnes touchées.



Toutefois, le plus important est de contrôler son alimentation et la pratique des activités sportives. Malheureusement, en Afrique la progression du diabète demeure effrayante en raison de surpoids et de l'obésité. Car la jeunesse ne contrôle pas son plat et encore l'obésité est considérée comme signe d'une bonne santé et de richesse. Ce qui expose les jeunes à tout risque.



Le diabète est un problème de santé dont la science n'a pas pu résoudre. Le seul moyen est la prévention, comme le dit un adage, « un homme averti en vaut deux ».