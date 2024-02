Le football Tchadien : un long chemin vers l'excellence

Le Tchad se classe parmi les huit nations les plus faibles en matière de football en Afrique, selon la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). L'équipe nationale de football tchadienne, connue sous le nom de "SAO", a régulièrement manqué les grandes compétitions de football telles que la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde.



Le SAO est encore loin de décrocher son billet de qualification. Les joueurs de cette équipe nationale manquent de diverses ressources qui devraient être à leur disposition. Le manque d'infrastructures sportives conformes aux normes internationales, de conditions de traitement adéquates pour les joueurs, de qualité d'entraîneurs, etc., peuvent être des obstacles au progrès du football tchadien. Selon le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, la FIFA octroie à chaque fédération une somme de 400 000 dollars par an, soit l'équivalent de 250 millions de FCFA, pour les infrastructures et le développement du football dans chaque pays. Le Tchad reçoit cette somme, mais les réalisations sont invisibles.



Aujourd'hui, le cruel manque d'espaces de divertissement dans le pays laisse les amateurs de football dans le désarroi total, et ces derniers se précipitent vers les stades disponibles pour pratiquer leur sport. Cependant, les amateurs de football doivent débourser une somme de 10 000 francs CFA pour une heure d'utilisation d'un terrain de football aménagé. Sous couvert d'anonymat, un citoyen affirme que les membres de l'équipe cotisent pour permettre à l'équipe de louer un stade afin de pratiquer leur sport, ce qui selon lui coûte 10 000 francs CFA pour une heure.



On dit que le sport, c'est la santé, mais malheureusement, le pays manque d'infrastructures sportives.