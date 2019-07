Le forum Allemagne-Afrique des entreprises annonce plusieurs millions d'euros en faveur d'investissements dans des startups germano-africaines en énergie

Le forum Allemagne-Afrique des entreprises (« GABF »), dont le but est de renforcer les liens d’investissement entre l’Allemagne et l’Afrique, a annoncé avoir lancé, en collaboration avec des partenaires privés du secteur de l’énergie, un engagement de plusieurs millions d’euros visant à investir dans des startups allemandes du secteur de l’énergie axées sur l’Afrique. L'engagement de financement, qui promet des fonds aux start-ups allemandes exposées à des projets énergétiques en Afrique, sera la première initiative de ce type à l'échelle inter-régionale.

« Notre objectif initial est de soutenir les investissements dans les entreprises allemandes et de commencer par allouer des fonds d’ici à la fin de l’année », a déclaré Sebastian Wagner, cofondateur du GABF. « Grâce à nos partenaires, nous allons immédiatement investir dans des startups allemandes axées sur des solutions et dotées de modèles économiques pragmatiques afin de résoudre les problèmes énergétiques de l'Afrique grâce à la fourniture de technologies et d'innovations allemandes », a-t-il ajouté.

« L’avenir du secteur énergétique africain dépendra de la technologie et de l’innovation. Lorsque des start-ups allemandes et des Africains travaillent ensemble, nous pouvons construire quelque chose d'unique pour nos deux peuples. Je félicite le GABF pour cette initiative bien pensée. Je pense que cela va dans le sens des objectifs du Pacte du G20 avec l'Afrique, impulsé par l'Allemagne », a déclaré NJ Ayuk, PDG du groupe juridique de Centurion et Président de la Chambre africaine de l'énergie, qui soutient l’initiative.



Ancré dans le secteur privé, le GABF réunit les principaux dirigeants d’Afrique, ainsi que des entreprises, des investisseurs et des innovateurs allemands, dans le but de soutenir les relations germano-africaines. Fondé en 2017 en tant que « organisation privée pour le privé », le GABF encourage les investisseurs allemands à considérer le continent africain comme une destination d'investissement rentable et importante. À travers une série d’initiatives, le GABF associe des dirigeants d’entreprise et des dirigeants politiques africains à des innovateurs de premier plan en Allemagne afin de développer de nouveaux concepts d’investissement qui façonnent les liens commerciaux entre l’Allemagne et l’Afrique, ainsi que la pensée économique.

Les entreprises intéressées peuvent contacter le GABF avec un plan d'entreprise de haut niveau à l'adresse karl@germanyafrica.com

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/germany-afri...