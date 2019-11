Le fret routier de l'Afrique subsaharienne devient digital avec la société Saloodo! de DHL

Lancement de la première plateforme digitale de fret routier international sur le continent ; Mise en place d'une plateforme à guichet unique dédiée aux expéditeurs et transporteurs de fret routier pour assurer les expéditions intérieures en Afrique du Sud et les mouvements internationaux vers plusieurs pays voisins ; Nouvelle expansion pour connecter expéditeurs et transporteurs en Afrique subsaharienne (ASS) prévue pour début 2020.

Filiale de DHL Global Forwarding, premier prestataire international de services de fret aérien, maritime et routier, le transitaire numérique Saloodo! (www.Saloodo.com) a lancé aujourd'hui sa plateforme de logistique digitale dédiée aux expéditeurs et transporteurs en Afrique du Sud et donne ainsi à la région sa première solution digitale de fret routier.

Un réseau efficace de transport routier de marchandises est un maillon clé du commerce au sein d'un pays géographiquement très étendu comme l'Afrique du Sud, mais aussi pour 16 pays enclavés en Afrique subsaharienne (ASS). Une grande partie des opérations de transport routier de marchandises de la région restent fragmentées et très traditionnelles, et ne bénéficient pas de la visibilité, de l'efficacité et de la sécurité offertes par les technologies logistiques.

« La transformation digitale est une priorité absolue pour l'industrie et, compte tenu de la démographie, nous nous attendons à ce que la demande de transformation digitale soit stimulée par les marchés émergents à l'échelle mondiale », déclare Tobias Maier, CEO de Saloodo! Moyen-Orient et Afrique. « L'Afrique est le continent le plus jeune du monde (https://bit.ly/2QeyUXD), avec 60 % de sa population en dessous de 25 ans. Il s'agit d'une génération dynamique de jeunes adultes à l'esprit digital, qui exigent des solutions digitales intelligentes, tant sur le plan professionnel que personnel. »

Avec l'Afrique du Sud comme rampe de lancement en Afrique subsaharienne, Saloodo! est la première plateforme logistique digitale disponible dans la région qui offre une interface unique, simple et fiable aux expéditeurs et aux transporteurs afin d'optimiser au mieux les coûts, les trajets, les marchandises et les temps de transit. S'appuyant sur l'expertise et l'empreinte mondiale et régionale de DHL, l'organisation des relations contractuelles sur la plate-forme relève de la compétence de l'entité locale de DHL, un signe de confiance et une tranquillité d'esprit pour les transporteurs et expéditeurs.

« Donnant une visibilité en temps réel, Saloodo! va accroître la transparence et l'efficacité du réseau routier dans la région, et permettre aux expéditeurs – que ce soit des petites entreprises, des start-ups ou de grands groupes multinationaux – de trouver des transporteurs de fret fiables et de confiance en Afrique du Sud. Cela aidera les transporteurs à gérer leurs flottes et à optimiser leurs capacités de transport en lots complets », ajoute M. Maier.

Avec une valeur de marché de 121,1 milliards de Rand (environ 7,5 milliards d'euros) en 2018, les volumes de fret routier en Afrique du Sud sont en pleine croissance (https://bit.ly/2O6fzFq) et affichent une hausse de 5,6 % en juin 2019 par rapport à la même période de l'année précédente. De même, les exportations intra-africaines représentaient déjà respectivement 26 pour cent et 12 pour cent (https://bit.ly/32FYsPV) du total des exportations et importations de l'Afrique du Sud en 2018, dont près de 50 % (https://bit.ly/350pUcG) avec les pays voisins de cette région enclavée.

La plateforme intuitive et simple d'utilisation a été lancée pour la première fois en Allemagne en 2017 pour connecter les entreprises aux fournisseurs de transport en Allemagne ou depuis l'Allemagne dans toute l'Europe. Le service de fret digital, qui s'implante progressivement dans les pays émergents, a été introduit il y a six mois au Moyen-Orient (https://bit.ly/2CLdr0p), où quelque 350 expéditeurs sont déjà enregistrés. Le service compte aujourd'hui plus de 30 000 expéditeurs et plus de 12 000 transporteurs dans 35 pays. Les camions gérés par Saloodo! ont parcouru pendant ce temps une distance totale de 18 millions de km, ce qui équivaut à environ 450 voyages autour du globe ou plus de 23 voyages aller-retour sur la lune.

About Saloodo!

Saloodo! (www.Saloodo.com) combines the best of two worlds: The digital freight platform, founded by Deutsche Post DHL Group in 2016, combines the logistics expertise and infrastructure of a global player with the flexibility and digital skills of a start-up. Saloodo! simplifies the day-to-day processes of shippers and hauliers with a powerful end-to-end, digital solution for commissioning and handling shipments. This maximizes the transparency and efficiency of the entire transport process.

By offering the free choice of a neutral online marketplace and the security and convenience of a digital freight forwarder, Saloodo! is the answer to the progressive digitization in the highly fragmented transport market.

A propos de DHL - La société de logistique pour le monde :

DHL (www.DHL.com) est la principale marque mondiale de l'industrie de la logistique. Notre famille de divisions DHL offre un portefeuille inégalé de services logistiques, qui vont de la livraison nationale et internationale de colis, des solutions d'expédition et de gestion optimale des commandes du commerce électronique, du transport international express routier, aérien ou maritime à la gestion de la chaîne d'approvisionnement industrielle. Forte de quelques 380 000 personnes dans plus de 220 pays et régions du monde, DHL connecte les personnes et les entreprises d'une façon sécurisée et fiable, et facilite ainsi les flux commerciaux internationaux. Grâce à des solutions spécialisées pour les marchés et les secteurs en pleine croissance tels que la technologie, les sciences de la vie et les soins de santé, l'énergie, l'automobile et le commerce de détail, et grâce à un engagement à toute épreuve envers la responsabilité sociétale des entreprises ainsi qu'une présence inégalée sur les marchés en développement, DHL se place sans équivoque comme « L'entreprise logistique au service du monde entier ».

DHL fait partie du groupe Deutsche Post DHL. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 61 milliards d'euros en 2018.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/road-freight...