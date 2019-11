Le gouvernement éthiopien et le groupe Alibaba signent des accords pour créer un hub eWTP Éthiopie

Le géant chinois du commerce électronique Alibaba a signé trois protocoles d’accord avec le gouvernement éthiopien, pour établir un Hub eWTP en Éthiopie. L’accord a été signé par S.E. le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, et le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, en présence de Eric Jing, Président et PDG d'Ant Financial Services. La plateforme électronique du commerce mondial (eWTP) est destinée à promouvoir le e-Commerce transfrontalier, à fournir des services intelligents de logistique et d'exécution, à aider les petites et moyennes entreprises (PME) éthiopiennes pour desservir le marché chinois et d'autres pays, et à offrir une formation des talents.



L'Éthiopie vise à bâtir une économie numérique dynamique et croissante pour contribuer de manière significative à la croissance économique globale du pays. L’eWTP est une initiative mondiale multipartite dirigée par Alibaba qui facilite le dialogue public-privé afin de soutenir un commerce mondial plus inclusif qui utilise la technologie et l'innovation politique pour offrir de plus grandes possibilités aux PME, les femmes et les jeunes. L'Éthiopie est le deuxième pays d'Afrique à établir un hub eWTP, et ce nouveau partenariat s'appuie sur le succès d'autres partenariats eWTP au cours des deux dernières années en Asie (Chine et Malaisie), en Europe (Belgique) et en Afrique (au Rwanda). À mesure que le nombre de centres eWTP augmentera, nous espérons que les échanges commerciaux augmenteront entre ces hubs, offrant ainsi de nouvelles possibilités aux marchands dans l'économie mondiale.



« La signature aujourd'hui de ces nouveaux accords concernant la plateforme eWTP en Éthiopie marque une étape importante dans le développement d'une économie numérique en Éthiopie, » a déclaré S.E. Getahun Mekuria, Ministre de l'Innovation et de la Technologie. « Cet engagement contribuera à faciliter le commerce et à ouvrir de nouveaux marchés aux petites et moyennes entreprises (PME), non seulement en Éthiopie mais à travers toute la région. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec le Groupe Alibaba et la China Commodities City International (CCCI) pour réaliser les objectifs de la plateforme qui a le potentiel de transformer la vie de beaucoup de gens. »



« C'est un honneur de s'associer avec le gouvernement éthiopien pour établir le hub eWTP Ethiopia », a annoncé Eric Jing, Directeur du groupe Alibaba et Président et PDG d'Ant Financial Services. « Nous continuerons à soutenir la création d'une économie mondiale numérique et plus inclusive, permettant aux petites entreprises de participer au commerce mondial. Nous avons hâte de travailler avec les entrepreneurs et les PME d'Éthiopie et d'autres pays africains pour profiter des opportunités offertes par l'ère numérique. »



La première grande initiative du partenariat eWTP en Éthiopie sera l’établissement d'un centre commercial numérique multifonctionnel qui servira de plateforme pour amener les produits éthiopiens vers la Chine ; d’un centre pour le e-commerce et la vente transfrontaliers en Afrique, et d'un centre de formation. La CCCI (China Commodities City International) s'associera à Alibaba pour développer un hub eWTP. L'Alibaba Business School s’occupera du volet concernant la formation et du renforcement des capacités stipulé par le partenariat, qui comporte un certain nombre de programmes, dont des programmes spécialisés pour les entrepreneurs éthiopiens, les chefs d'entreprise et les professeurs d'université.



La vision de l'eWTP est de développer de nouveaux partenariats, technologiques et politiques pour permettre un commerce mondial plus inclusif. L'initiative eWTP a été acceptée comme une recommandation politique majeure du Business 20 (B20) et officiellement incluse dans le Communiqué des dirigeants du G20.