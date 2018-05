Le gouvernement togolais sonne l’alerte contre les poissons en provenance du Bénin

Lomé, le 25 Mai 2018- Le gouvernement togolais a confirmé la découverte de milliers de poissons morts dans le lac de Toho, au Bénin dans la commune d’Athiémé, localité frontalière avec le Togo au niveau du Bas-Mono.



Dans un communiqué conjoint rendu public ce jeudi 24 mai à Lomé, les ministères en charge de l’agriculture et de la protection ont annoncé des mesures préventives pour assurer la protection des populations.



Selon la note gouvernementale, pour assurer la protection des populations des mesures ont été prises pour intensifier des contrôles aux frontières par les services compétents en vue d’empêcher l’entrée des poissons suspects sur le territoire togolais.



« Toute cargaison de poissons en provenance du Bénin à destination du Togo, non accompagnée de certificat sanitaire sera purement et simplement saisie et détruite », ont annoncé MM. Mijiyawa et Agadazi.



Les deux ministres ont expliqué que d’après les informations qui leur sont parvenus, le sinistre serait dû à un empoisonnement du Lac par un produit de nature inconnue pour l’instant.



Ils ont ajouté qu’il s’agit d’un événement inattendu jamais enregistré qui peut entrainer une intoxication alimentaire collective grave au sein des populations.



Enfin les ministres ont invité la population à plus de vigilance et au respect scrupuleux des mesures qui ont été annoncées. Ils rappellent que toute intoxication consécutive à la consommation de poissons, devrait être immédiatement signalée au centre de santé le plus proche.