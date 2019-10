Le jury du Prix APO Group de la Journaliste Africaine a été annoncé

APO Group (www.APO-opa.com), le principal cabinet Panafricain de conseils en communication, a annoncé aujourd’hui la composition du jury du Prix APO Group de la Journaliste Africaine 2019, qui reconnaît, célèbre et encourage les journalistes africaines qui soutiennent l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

Le jury sera chargé de sélectionner la lauréate dont le nom sera annoncé lors du Forum de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat des Femme africaines (AWIEF) (www.AWIEForum.org), organisé les 29 et 30 octobre au Cape Town International Convention Centre (CTICC) du Cap, en Afrique du Sud.

Les membres du jury sont les suivants :

Mme Aïda Diarra , vice-présidente principale pour l’Afrique subsaharienne de Visa

, vice-présidente principale pour l’Afrique subsaharienne de Visa Mme Rukmini Glanard , vice-présidente exécutive des Ventes mondiales et du Marketing d’Alcatel-Lucent Enterprise

, vice-présidente exécutive des Ventes mondiales et du Marketing d’Alcatel-Lucent Enterprise Mme Bola Adesola, vice-présidente principale de Standard Chartered Bank Group

M. Lee Martin , vice-président principal du Développement stratégique global de Getty Images

, vice-président principal du Développement stratégique global de Getty Images M. Nicolas Pompigne-Mognard, fondateur et président d’APO Group



Le Prix APO Group de la Journaliste Africaine était ouvert aux journalistes africaines dont les articles ont été publiés entre le 1er janvier et le 15 septembre 2019. Les articles seront jugés sur leur contenu, écriture, analyse, créativité, intérêt humain et impact sur la communauté.

AWIEF est un événement annuel prestigieux qui réunit des leaders d’opinion, des spécialistes du secteur, des politiques, des universitaires, des organismes de développement et des investisseurs internationaux dans le but de dialoguer, communiquer, travailler en réseau, partager, collaborer et traiter ensemble, dans un effort concerté pour encourager l’écosystème de l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

