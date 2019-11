Le ministère de l'Éducation des Émirats Arabes Unis présentera son programme d'éducation de très haut niveau au cours des Foires Éducatives du Maroc

Le Ministère de l’Éducation des Emirats Arabes Unis (www.MOE.gov.ae) prendra part à l'édition 2019 des Foires Éducatives du Maroc, qui se tiendra du 16 au 18 novembre 2019 à Casablanca et à Tanger. Le ministère signera présent à cet événement à travers sa plate-forme "Study in UAE" entièrement dédiée à l'innovation et à la culture, et qui offre aux étudiants un accès à une éducation de classe mondiale.

Le Ministère de l’Éducation des Émirats Arabes Unis avec son partenaire l'Université américaine de Sharjah, vont promouvoir l'éducation aux EAU et ses offres uniques en tant que destination préférée des étudiants du monde entier qui désirent poursuivre leurs études de premier et de troisième cycle.

S’exprimant à ce sujet, Hassan Obaid Al Mheiri, Sous-secrétaire adjoint pour l'accréditation et pour les services éducatifs au Ministère de l'éducation, a déclaré : " Les dirigeants des Émirats arabes unis ont fait de l'éducation une priorité et l’un des piliers majeurs du programme national Vision 2021 et de la stratégie 2071 du centenaire des Émirats arabes unis. Aujourd'hui, le pays est devenu une destination attrayante pour les jeunes et pour les étudiants du monde entier. Les foires éducatives marocaines sont la plateforme idéale pour créer une opportunité d'échange de compétences et d’expériences autour du secteur de l'éducation, et ce à travers notamment notre plateforme "Study in UAE" qui implique nos partenaires des établissements d'enseignement supérieur.

Et de poursuivre: « Nous espérons ainsi réussir à présenter une image exhaustive et complète autour de notre expérience éducative et de son développement, tout en fournissant un aperçu clair sur les dernières tendances et projections à même d’aider les étudiants à comprendre les possibilités éducatives de haute qualité que nous leur offrons pour les soutenir dans l’obtention des qualifications nécessaires qui les pousseront à devenir des dirigeants et des entrepreneurs fiables dans un avenir proche ».

Au cours des deux dernières décennies, les Émirats arabes unis ont connu une croissance considérable dans le secteur de l'enseignement supérieur, avec pas moins de huit universités qui figurent parmi les 3 % les plus importantes au monde, selon le classement mondial 2020 du QS. En outre, deux de nos universités ont réussi à se classer, pour la première fois, parmi les 50 meilleures en Asie, selon les Times Higher Education Asia University Rankings 2019.

Aujourd'hui, les Émirats arabes unis possèdent à leur actif plus de 70 établissements d'enseignement supérieur qui sont accrédités par le Ministère de l'éducation : ceux-ci représentent la plus grande plaque tournante des campus dédiés aux études au niveau de toute la région, avec des noms tels que l'Université de New York-Abu Dhabi et La Sorbonne-Abu Dhabi. Le nombre d'étudiants étrangers a d’ailleurs réussi à connaître une croissance substantielle au cours de la dernière décennie ; cette tendance devrait encore se poursuivre, avec une augmentation prévue des inscriptions qui pourrait atteindre les 21 000 étudiants au cours des deux prochaines années.

"Les Émirats arabes unis sont une destination attrayante pour les jeunes et pour les étudiants, en plus d’offrir des programme éducatifs de renommée mondiale, combinés à une expérience culturelle inégalée reposant sur la coexistence pacifique de plus de 200 nationalités, cultures et religions différentes. Le pays est l'un des plus sûrs et des plus heureux du monde ; c’est un incubateur mondial pour l'innovation, l'esprit d'entreprise et les opportunités. Tout au long de leur séjour, les étudiants pourront découvrir la richesse de la culture émiratie et profiter de l’une des meilleures destinations au monde, avec ses attractions qui figurent parmi les plus spectaculaires de la planète ", a conclu S.E. AlMheiri.

Les Foires Éducatives du Maroc, qui sont organisées par A2, se déroulent pendant 5 jours dans deux villes différentes (Casablanca et Tanger). Elles se basent sur des présentations, mais aussi sur des visites organisées au sein d’établissements scolaires. Les foires attirent plus de 4 500 visiteurs et 26 institutions de 13 pays, dont les Émirats arabes unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique.

Outre les stands d'information où les visiteurs pourront recueillir des renseignements pertinents auprès des représentants des établissements participants, on retrouvera également au programme des présentations sur les études à l'étranger qui permettront aux étudiants de s'informer sur les possibilités d'études et sur les programmes de bourses mis à leur disposition.

À propos du ministère de l'Éducation des Émirats arabes unis :

Le ministère de l'Éducation des Émirats arabes unis (www.MOE.gov.ae) soutient la vision et la stratégie du pays en matière de promotion d'une culture de la créativité et de l'innovation. Il se charge également d’une mission importante qui consiste à fournir aux étudiants de l'enseignement public et de l'enseignement supérieur, des compétences professionnelles et culturelles qui sont adaptées aux besoin du XXIe siècle et qui leur permettront de suivre le rythme des développements mondiaux, mais aussi de promouvoir l'éducation et d’ouvrir de nouveaux horizons aux élèves.

Le père fondateur des Émirats arabes unis, Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (que Dieu l’ait en Sa Sainte Miséricorde) et ses compatriotes (les dirigeants des Émirats Arabes Unis) considéraient l'éducation comme le fondement pour bâtir une société capable de suivre le rythme du progrès mondial. Au cours des dernières décennies, l'intérêt des dirigeants s'est concentré sur l’édification d'un système éducatif comparable à celui des pays développés et sur un investissement soutenu qui permettra d’atteindre tous ces objectifs. Afin de réussir à réaliser leurs visions, les sages dirigeants des Émirats arabes unis ont accéléré le développement de l'éducation et adopté les meilleurs systèmes éducatifs, de manière à aider les étudiants du pays à accéder à un système éducatif de haute qualité.