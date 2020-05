Le ministère des Mines et des Hydrocarbures accorde des prolongations historiques de deux ans aux sociétés d'exploration pétrolière et gazière en Guinée équatoriale

Face à la pandémie mondiale COVID-19 et ses conséquences sur les prix du pétrole et les économies africaines, le ministère des Mines et des Hydrocarbures (MMH) de Guinée équatoriale a signé un arrêté ministériel accordant aux sociétés pétrolières et gazières une prolongation de deux ans sur leurs programmes d’exploration. Le MMH assurera également la flexibilité des programmes de travail des entreprises productrices pour assurer la croissance et la stabilité du marché.

« Le ministère des Mines et des Hydrocarbures demeure préoccupé par l'impact retentissant de la baisse des prix du pétrole, du Covid-19 et de ses conséquences dramatiques sur notre industrie des hydrocarbures. À une époque de grande incertitude, nous avons l'obligation de prendre des décisions politiques audacieuses, décisives et pragmatiques pour relancer l'industrie », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures. « Notre gouvernement est pleinement déterminé à protéger notre industrie pétrolière et gazière locale, ses entreprises et ses employés. L'octroi de ces extensions a été jugé approprié pour créer un environnement propice permettant aux entreprises internationales et africaines de continuer à investir en Guinée équatoriale et d'assurer une reprise rapide de notre industrie. »

En outre, le MMH continuera de travailler avec les compagnies pétrolières bénéficiant de ces incitations pour s'assurer que la reprise du secteur pétrolier de la Guinée équatoriale se fasse sur le dos de la promotion du contenu local, des transferts de technologie accrus et de l'achat de biens et services locaux supplémentaires. Un accent particulier sera mis sur l'éducation, la formation et la promotion de la main-d'œuvre locale pour aider à réduire davantage les coûts opérationnels pour les entreprises internationales tout en maximisant la création de valeur et de revenus locaux.

Avec ces propositions, le MMH maintient et garantit les investissements existants en Guinée équatoriale, tout en permettant aux entreprises locales d'aider leurs partenaires étrangers à sauvegarder et à accroître leurs opérations dans le pays. Certaines de ces sociétés opérant en Guinée équatoriale incluent notamment ExxonMobil, EGLNG, Marathon Oil Corp, Atlas Petroleum, Kosmos Energy, Noble Energy, Glencore, Royal Gate Energy, Gunvor, Trident Energy, etc.

Ces mesures historiques sont déployées alors que la Guinée équatoriale met en œuvre une série de projets historiques dans ses industries en amont, en intermédiaire et en aval. Le projet de remblayage est déjà en cours pour mutualiser l'approvisionnement en gaz toronné dans le golfe de Guinée et remplacer la baisse de production du champ d'Alba. Parallèlement, l'Année de l'investissement 2020, qui est en cours, a suscité un vif intérêt de la part de divers acteurs existants et nouveaux en Guinée équatoriale pour construire et étendre les infrastructures intermédiaires et en aval et maximiser le traitement et la transformation locaux du pétrole brut et du gaz naturel produits dans le pays.

Couplée à un environnement commercial plus attractif et à des politiques axées sur le marché permettant aux entreprises de fonctionner dans les conditions actuelles, la Guinée équatoriale se positionne pour une reprise rapide et jette déjà les bases d'une forte croissance économique dans les années à venir.

