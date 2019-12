Le ministère des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale participera au Forum mondial de l'énergie à Abu Dhabi

Dans le cadre de l'initiative de « l'Année de l'investissement » en Guinée équatoriale, qui vise à stimuler les investissements en Guinée équatoriale et dans les principales économies africaines productrices de pétrole et de gaz, le ministre des Mines et des Hydrocarbures S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima participera au Forum mondial de l'énergie de l’Atlantic Council à Abu Dhabi du 10 au 12 janvier.

Organisé sous le thème « La géopolitique de la transformation de l'énergie », le Forum rassemble des centaines de dirigeants du gouvernement et de l'industrie pour définir l'agenda du secteur pour 2020 et au-delà.

Dans le cadre de la Semaine du développement durable d'Abu Dhabi et en partenariat avec le ministère de l'Énergie et de l'Industrie des Émirats arabes unis, le Forum se concentrera sur trois thèmes clés : le rôle de l'industrie du pétrole et du gaz dans la transition énergétique, le financement de l'avenir de l'énergie, et les interconnexions dans une nouvelle ère de géopolitique.

« C'est un plaisir de confirmer ma participation au Forum mondial de l'énergie de l’Atlantic Council à Abu Dhabi du 10 au 12 janvier », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima. « La participation de la Guinée équatoriale à ce forum est stratégique car elle marque le coup d'envoi de notre initiative de ‘l'Année de l'investissement’ qui verra nos délégations promouvoir des opportunités et des projets d'investissement clés en Guinée équatoriale à travers le monde cette année. »

En 2020, la Guinée équatoriale organisera et participera à une série de tournées internationales de haut niveau en Chine, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis et en Afrique, ainsi que trois conférences nationales à Malabo. Pour plus d'informations sur le programme de l'année, rendez-vous sur https://InvestInEG.com/.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/ministry-of-...