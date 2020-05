Le ministère des Mines et des Hydrocarbures prend de nouvelles mesures pour renforcer le contenu local en Guinée équatoriale

Conformément aux efforts de la Guinée équatoriale pour veiller à ce que la reprise du pays profite à la création d'emplois locaux et au développement du contenu national, le ministère des Mines et des Hydrocarbures a publié un nouvel arrêté ministériel pour encourager l'embauche de main-d'œuvre locale.

L’arrêté ministériel numéro 1/2020 limite à trois ans la période pendant laquelle les entreprises peuvent employer de la main-d’œuvre étrangère et des expatriés dans l’industrie pétrolière et gazière de la Guinée équatoriale. Il fait suite à des années de renforcement des capacités et de formation réussies au sein des entreprises locales et de la main-d'œuvre locale en Guinée équatoriale, qui a mis à disposition un vivier bien formé de talents locaux. La Direction Générale du Contenu National sera chargée du contrôle du respect de l’arrêté.

« Avec la publication de ce nouvel arrêté, le ministère des Mines et des Hydrocarbures entend renforcer les capacités des entreprises de services locales, tout en garantissant la création d'emplois locaux pour nos jeunes formés et éduqués », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures.

Dans le sillage de la pandémie COVID-19 et de la crise pétrolière actuelle, la Guinée équatoriale a adopté une nouvelle approche pour assurer la rétention et l'augmentation des investissements étrangers dans le pays, tout en maximisant l'embauche de biens et services locaux pour que la reprise profite à son économie locale. La semaine dernière, le pays a prolongé de deux ans tous les programmes d'exploration sur ses superficies afin de permettre aux opérateurs étrangers de se regrouper et de planifier de meilleures dépenses sismiques et de forage d'exploration.

Ces mesures sont déployées alors que la Guinée équatoriale met en œuvre une série de projets phares dans ses industries en amont, en intermédiaire et en aval, qui devraient générer des emplois locaux. Le projet de remblayage est déjà en cours pour mutualiser l'approvisionnement en gaz torché dans le golfe de Guinée et remplacer la baisse de production du champ d'Alba. Parallèlement, l'Année de l'investissement en cours a suscité un vif intérêt de la part de divers acteurs existants et nouveaux en Guinée équatoriale pour construire et étendre les infrastructures intermédiaires et en aval et maximiser le traitement et la transformation locaux du pétrole brut et du gaz naturel produits en Guinée équatoriale.

