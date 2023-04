Le ministre Allemand de la Défense en visite officielle au Niger

Sa visite a débuté par une réunion avec son homologue nigérien, Alkassoum Indattou, suivie d'une rencontre avec le chef d'état major des armées, le Général de Division Sidikou Abdou Issa. Les délégations ont discuté de la coopération militaire entre l'Allemagne et le Niger, notamment de l'équipement offert par l'Allemagne, tel que 18 Toyota et 28 vedettes pour les Forces Spéciales Amphibies nigériennes.



Le Ministre allemand a salué la coopération efficace entre les deux pays, basée sur des solutions arrêtées d'un commun accord. Il a également réaffirmé la volonté de l'Allemagne à soutenir le Niger dans le projet de construction de son premier Hôpital Militaire de Référence. Le Niger est considéré comme une digue contre l'avancée du terrorisme grâce au professionnalisme de son armée, à l'engagement du gouvernement, au soutien de la population et à l'appui de ses multiples partenaires, en particulier l'Allemagne.



Le Ministre Pistorius a souligné l'exemplarité de la coopération avec le Niger par rapport à d'autres pays. Il a également visité le contingent allemand présent sur le sol nigérien avant de quitter le pays. Le ministre de la Défense nationale Alkassoum Indattou a détaillé les efforts consentis pour préserver le Niger, notamment en travaillant sur la cohésion sociale et le développement économique, deux aspects essentiels pour contrecarrer le terrorisme. Selon lui, le Niger dispose d'une armée forte, entraînée, équipée et capable de défendre le territoire et la population. Les résultats sont visibles et tangibles, notamment grâce à l'appui de la coopération internationale.