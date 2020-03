Le ministre Denormandie en visite à Abidjan

Le Ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, s’est rendu à Abidjan à l’occasion des « rencontres d’Abidjan » préparatoires au sommet Afrique-France de juin prochain à Bordeaux.

Outre sa participation à cet événement, il a pu avoir une longue et chaleureuse audience avec le Premier ministre, puis il s’est fait présenter plusieurs projets emblématiques de la coopération entre la France et la Cote d Ivoire dans le domaine de la ville durable :l’Agora WinWin, projet français d’infrastructures sportives et de locaux professionnels implanté dans le quartier de Koumassi ; le chantier du métro d’Abidjan ; le chantier de réfection du pont Houphouët-Boigny par l’entreprise Eiffage.

Son séjour s’est terminé par une rencontre à la Résidence de France avec le Club Abidjan Ville Durable et un cocktail avec les participants aux RAVD et la communauté d’affaire française, en présence du Ministre ivoirien de la Ville, M. François Amichia et de ses homologues de l’UEMOA.