Qu'est-ce qu'un Feed-Lot ?

Superficie : 100 hectares

: 100 hectares Clôture : Mur d’environ 2 mètres de hauteur

PAMCO : Expert en Développement de la Filière Bétail-Viande

Le, a effectué une mission dans la province du, où il a visité la, en particulier lesitué à, canton, dans le département desLe feed-lot, ou zone d’embouche bovine et ovine, est l’œuvre de la, partenaire dedans le développement des zones économiques spécialisées.Le feed-lot permet d’engraisser les animaux avant l’abattage ou la vente sur pied. Les animaux sont nourris avec de l’alimentation produite sur le même site, enrichie pour favoriser la croissance des bovins et ovins. Un bœuf placé sous cette alimentation peut augmenter deen seulement trois mois. Actuellement, plus desont parqués dans le feed-lot de Bélégué.Presque un an après son arrivée au Tchad, la société, basée à Dubaï et spécialisée dans l’industrie de la viande, met à profit son expertise pour le développement de la filière bétail-viande au Tchad. Cette initiative suscite la satisfaction du ministre, qui a constaté les avancées réalisées dans la ZILOG.La visite du ministre met en lumière l'importance du développement des infrastructures et des partenariats dans le secteur de l'élevage, contribuant ainsi à l'amélioration de la filière bétail-viande au Tchad.