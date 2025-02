Le ministre de l'Environnement au chevet de la forêt de Toukra : un engagement fort pour la lutte contre la désertification

Dans le cadre de la Semaine Nationale de l'Arbre, le Ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Hassan Bakhit Djamous, a effectué une visite ce vendredi 14 février au campus universitaire de Toukra. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour lutter contre la désertification et la déforestation, soutenus par le Chef de l'État, Mahamat Idriss Deby Itno. La visite du Ministre vise à renforcer l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la déforestation et à promouvoir des actions concrètes sur le terrain. Le site de l'Université de Toukra a été sélectionné comme un lieu stratégique pour ces efforts de conservation. Lors de son inspection, le Ministre Djamous a relevé plusieurs manquements qu'il a demandé au responsable du site de corriger rapidement. Il a également promis que les sites nationaux seraient renforcés lors des prochaines éditions de la Semaine Nationale de l'Arbre afin d'intensifier les efforts contre la désertification. Le Ministre a également appelé les étudiants à apporter leur soutien au ministère de l'Environnement dans cette mission cruciale. Il a félicité les responsables de l'Université de Toukra pour leur engagement quotidien dans la protection de la flore tchadienne, soulignant l'importance de leur rôle dans la préservation de l'environnement.