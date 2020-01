Le ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinee equatorial visite la raffinerie modulaire de Waltersmith

La direction de Waltersmith Petroman a effectué une visite du site de sa raffinerie modulaire en construction dans le sud-est du Nigéria avec S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale en tant qu'invité.

Développée par Waltersmith Petroman Oil en partenariat avec le Nigerian Content Development and Monitoring Board, la raffinerie modulaire incarne les efforts de l'Afrique pour générer de la valeur locale en raffinant son propre pétrole sur le continent. La raffinerie devrait être inaugurée en mai 2020, moment où sa phase 2 commencera afin de porter la capacité de raffinage de 5 000 b / j à 30 000 b / j.

La raffinerie ouvre également la voie à de nombreux opérateurs nigérians de champs marginaux, démontrant comment l'exploitation de plus petits actifs tels que le champ d'Ibigwe de Waltersmith peut générer de la valeur de l'amont vers l'aval et aider les pays africains à atteindre leur objectif de sécurité énergétique.

« Je suis vraiment impressionné par la nature et l'avancement de ce projet» , a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima lors de sa visite du site. « Je partage la conviction de notre industrie selon laquelle il est grand temps que les Africains commencent à raffiner et à transformer leur propre brut chez nous pour maximiser notre sécurité énergétique, créer des emplois locaux et ajouter de la valeur à nos économies. La création des bons partenariats public-privé bénéficiera grandement à tous les pays et aux chefs d'entreprise. Je salue Waltersmith Petroman pour le travail qu'ils font ici. »

La Guinée équatoriale déploie actuellement son initiative de l'Année de l'investissement, qui attire des investissements dans plusieurs projets de l'amont vers l'aval. L’initiative a notamment pour objectif de lancer la construction de deux raffineries sur l'île de Bioko et à Bata (continent) pour desservir le marché national et régional.

Lors de sa visite, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima a également confirmé sa participation et sa présence au prochain Sommet international du pétrole du Nigeria, qui doit se tenir à Abuja les 9 et 12 février 2020.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/equatorial-g...