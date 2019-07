Le navire militaire USNS Carson City quitte le Sénégal après une visite fructueuse

L'USNS Carson City, un navire maritime militaire de transport rapide expéditionnaire, a quitté Dakar, Sénégal, le 10 juillet 2019, après une visite au port dans le cadre de son appui au déploiement de l’exercice 2019 du Africa Partnership Station dans le golfe de Guinée. Les membres de l’équipage américain ont mené des sessions de formation avec leurs partenaires de la marine sénégalaise, notamment sur la maintenance et la logistique des patrouilleurs, l’arraisonnement de navires et la planification des urgences médicales en mer.

Au cours de la visite de cinq jours, le personnel militaire a fourni une assistance et a échangé sur ses meilleures pratiques avec le personnel militaire sénégalais :

Des garde-côtes américains affectés au Détachement de la police tactique de la Garde côtière américaine, ainsi que des marins espagnols, portugais et italiens, ont effectué divers exercices de visite, d'embarquement, de fouille et de saisie avec la marine sénégalaise.

Les membres du personnel médical à bord ont rencontré leurs homologues sénégalais pour échanger de bonnes pratiques et organiser des exercices de premiers secours.

Une équipe de maintenance de petits bateaux composée de marins américains et espagnols a travaillé avec des ingénieurs de la marine sénégalaise pour assurer la maintenance à bord des embarcations de patrouille sénégalaises.

L’équipe a également organisé une activité communautaire pour les enfants à l’Empire des Enfants de Dakar, où elle a participé à des jeux et a offert des fournitures scolaires, des jeux et du mobilier. La fanfare Topside Band des forces navales basée en Europe a également pris part à la visite. Elle a donné un concert public au Monument de la Renaissance africaine, collaboré avec des étudiants de l'École Nationale des Arts de Dakar, et joué pour les enfants à l'Empire des Enfants.

Comme l'a déclaré l'ambassadeur des Etats-Unis à Dakar, Dr. Tulinabo Mushingi, lors d'une réception offerte à l'intention du personnel militaire et d'autres invités, « Américains et Sénégalais partagent le même bateau ». « Nous devons travailler ensemble dans l'intérêt du peuple américain, dans l'intérêt du peuple sénégalais et dans celui du monde entier », a déclaré M. Mushingi.