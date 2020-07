Le nouveau gouvernement gabonais est le mieux placé pour soutenir la reprise de l’industrie de l’énergie

Le nouveau gouvernement gabonais annoncé la semaine dernière par le président Ali Bongo Ondimba démontre l’intention du Gabon de travailler à une reprise post-Covid19 basée sur la durabilité, la transparence et un environnement commercial sain et stable.

La Chambre africaine de l’énergie salue la nomination de la première femme Premier ministre du Gabon, S.E. Rose Christiane Ossouka Raponda. Le Gabon a toujours donné le ton en Afrique en matière de durabilité et de croissance inclusive, et la nomination d'une technocrate capable avec une solide expérience financière et économique est un autre pas dans la bonne direction.

De plus, S.E. Vincent de Paul Massassa a été reconduit dans ses fonctions de ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines et continuera à diriger l'industrie à travers sa crise historique actuelle, tout en assurant une reprise rapide et durable des marchés de l'énergie en Afrique centrale. Depuis sa première nomination fin 2019, S.E. Vincent de Paul Massassa s’est efforcé d’assurer la conclusion du cycle de licences en cours au Gabon, de réunir les acteurs du secteur autour du développement d’une chaîne de valeur gazière plus solide, et a multiplié les efforts pour diversifier davantage l’économie gabonaise avec le développement de son industrie minière.

« Le Premier ministre Ossouka Raponda et le ministre Massassa sont une combinaison gagnante pour l'industrie de l’énergie. Le secteur pétrolier et gazier a besoin de politiques économiques saines, d'un environnement commercial favorable et d'une vision forte sur la façon de guider notre industrie à travers sa crise historique actuelle. Nous pensons que le nouveau gouvernement annoncé par le président Ali Bongo Ondimba donne le ton pour la relance du secteur énergétique gabonais et pour l’augmentation des investissements dans la chaîne de valeur dans les années à venir », a déclaré Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie.

Le 12e cycle de licences offshore en cours au Gabon a été lancé en novembre 2018 et a déjà rencontré un succès significatif, qui s'est traduit par la signature d'un nombre record de CPP en Afrique subsaharienne l'année dernière. En réponse aux conditions actuelles du marché et à la pandémie de Covid-19, le ministère du Pétrole, du Gaz et des Mines a prolongé le délai de soumission au-delà du 30 avril 2020. Le cycle prolongé donne aux investisseurs la possibilité de continuer à étudier ce qui est l'une des frontières en amont les plus attractives de l'Afrique, avec 35 blocs proposés.

Le nouveau Code des Hydrocarbures du pays, la loi n ° 002/2019 du 16 juillet 2019, offre désormais un régime fiscal en amont plus compétitif, un environnement encore plus propice aux investisseurs et favorise le développement de champs marginaux par les acteurs locaux. Jusqu'au début de la pandémie de covid-19, le Gabon avait également réussi à inverser un déclin historique de la production pétrolière nationale et avait fait de nouvelles découvertes importantes en mer.

Le secteur énergétique africain continue de faire face à une période économique difficile en raison de la pandémie de coronavirus et de l'effondrement des prix du pétrole. La Chambre continue de travailler avec les gouvernements et le secteur pétrolier pour adopter des changements audacieux qui créeront des emplois, construiront des infrastructures et diversifieront nos économies. La Chambre soutient le Gabon et le secteur énergétique africain pour tirer parti de ses atouts économiques, attirer les investissements et positionner le pays pour l’avenir.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/gabons-new-g...