Le nouvel ambassadeur du Tchad au Congo a présenté ses lettres de créance

Le nouvel ambassadeur du Tchad en République du Congo, Sommel Yabao Mbaidickoye, a présenté le 22 septembre, les Copies figurées des lettres de créance à Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale, assurant l’intérim du ministre en charge des Affaires étrangères actuellement en mission.



Sommel Yabao Mbaidickoye a été nommé aux termes du décret n°159 du 22 juillet 2021. Il a remplacé Mbodou Seïd.



Visite d'État de Mahamat Idriss Deby au Congo



Le tapis rouge sera déroulé ce samedi, avec honneur civil et militaire, à l’aéroport international Maya Maya de Brazzaville, pour la première visite officielle à Brazzaville, de Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition (CMT), Président de la République du Tchad.



Pour sa première visite à Brazzaville, il sera accueilli samedi, en fin de matinée, par son homologue congolais, Denis Sassou-N’Guesso. Un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d’Etat suivra au Palais du peuple dans l’après-midi.



Denis Sassou-N’Guesso et Mahamat Idriss Déby Itno ne manqueront pas d’aborder les questions d’intérêt commun dans le cadre du renforcement du rôle des trois sous-ensembles régionaux dont leurs deux pays sont membres, à savoir la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et de la CIRGL et bien d’autres questions.



A l’évidence, les tensions entre les grandes puissances du monde qui marquent les travaux de l’Assemblée générale des Nations unies présentement à New York susciteront à coup sûr l’attention des deux chefs d’Etat.