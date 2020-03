Le numéro vert 1899 dédié aux femmes victimes de violence est désormais fonctionnel 24h/24 et 7j/7

Le numéro vert 1899 dédié aux réclamations des cas de violence contre les femmes est désormais fonctionnel 24h/24, 7jours sur 7 et pendant les jours fériés et les fêtes nationales et religieuses, en vertu d’un accord signé entre le ministère de la Femme et de la Famille et l’Association tunisienne de la gestion et de l’équilibre social.

L’accord a été signé entre le ministère de la Femme, de la Famille de l’Enfance et des Seniors et l’Association tunisienne de la gestion et de l’équilibre social.

Le ministère de la Femme signale que l’extension du service de téléphonie verte pour inclure toutes les heures de la journée et les jours fériés, vise à permettre aux femmes victimes de violence de déposer des plaintes auprès des cellules d’écoute, et indique que cette mesure permettra d’enregistrer la plus grande partie des plaintes des femmes qui sont exposées à la violence, notamment pendant la soirée.