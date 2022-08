Le parti "Tchad Uni" annonce qu'il ne participera pas au dialogue national

Le leader du jeune parti estime que le Conseil militaire de transition et les nostalgiques du système ont "préféré organiser une rencontre purement folklorique par l'exclusion d'une grande partie des forces représentatives, et ont brillé par une iniquité dans les quotas et sur les critères de participation".



Le 21 juin, un mémorandum élaboré par le parti a appelé à un dialogue inclusif, souverain et respectueux des principes et valeurs républicains.



Plusieurs autres partis et organisations de la société civile ont annoncé leur non participation aux assises du dialogue national à défaut de garanties. De même, au moins 16 mouvements politico-militaires n'ont pas pas signé l'accord de paix de Doha et ne prendront pas part au dialogue.