Le parti "Tchad Uni" demande un deuil national après la répression des manifestations

Mahamat Zene Cherif, président national du parti, demande la libération de toutes les personnes innocentes arrêtées et appelle à mettre fin à la persécution des paisibles citoyens.



Par ailleurs, le parti dénonce l'instrumentalisation et la récupération politicienne de ces évènements malheureux par certaines personnes pour promouvoir la haine et la manipulation de masse.



Le parti demande au gouvernement de décréter une semaine de deuil national, allant du lundi 24 au dimanche 30 octobre 2022 afin de permettre aux tchadiens de se recueillir et d'enterrer dignement leurs compatriotes arrêtés.