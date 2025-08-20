Alwihda Info
TCHAD

Tchad : décès de Mahmout Kheradine, la Cour suprême rend hommage à un magistrat respecté


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Août 2025



Tchad : décès de Mahmout Kheradine, la Cour suprême rend hommage à un magistrat respecté
La Cour suprême du Tchad a annoncé avec une profonde tristesse le décès du Conseiller référendaire Mahmout Kheradine, survenu le 19 août 2025 à son domicile dans la capitale.

Dans un communiqué signé par son secrétaire général, Mahamat Alfadil Abakar Kadade, la haute juridiction a adressé ses condoléances à la famille éplorée ainsi qu’à l’ensemble du corps judiciaire.

Une carrière exemplaire
Formé à l’École de magistrature du Maroc, le défunt a gravi les échelons de la magistrature tchadienne au fil d’une carrière jugée brillante. Avant sa nomination à la Cour suprême en 2018, il avait notamment exercé en tant que Conseiller à la Cour d’appel de N’Djamena et président du Tribunal de grande instance de la capitale.

Décrit comme un magistrat courtois, humble et respectueux, Mahmout Kheradine était reconnu et estimé par ses collègues pour ses qualités humaines autant que professionnelles. Dans son hommage, la Cour suprême a imploré le pardon divin pour le défunt et exprimé le vœu qu’Allah apporte réconfort à sa famille, à ses proches et à ses collègues : « Nous venons d’Allah et nous retournons à Lui. »


