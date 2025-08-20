Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : au Ouaddaï, une trentaine de leaders communautaires formés sur la prévention et la gestion des conflits


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 20 Août 2025



Lancement ce mercredi, 20 août 2025, à Abéché des travaux de l'atelier de formation sur la prévention et la gestion des conflits à l'intention des leaders communautaires d'éleveurs et d'agriculteurs et les responsables des instances locales des résolutions des conflits.

C'est le secrétaire général de la province du Ouaddaï Abakar Hissein Didigui qui a présidé la cérémonie en présence de ses proches collaborateurs civils et militaires. L'objectif principal de cette formation est de fournir aux leaders communautaires constitués des éleveurs et des agriculteurs, ainsi qu'aux responsables des instances locales de résolution des conflits, les outils et méthodes nécessaires pour parvenir et gérer les conflits de manière efficace.

Prennent part à ses assises de deux jours, une trentaine de participants venus de différents arrondissements de la province du Ouaddaï. La déléguée provinciale de l'élevage du Ouaddaï Souad Bremé a indiqué que cette formation s'inscrit directement dans la composante 2 du PRAPS2, qui vise à améliorer l'accès et la gestion durable des ressources en eau et en pâturages, avant de remercier les autorités locales pour l'importance accordée à la résolution pacifique des conflits.

Le directeur adjoint de l'organisation de la formation des professionnels de l'élevage et de la vulgarisation du ministère, Mahadi Bourma a souligné les enjeux liés à la rareté des ressources naturelles et au changement climatique, tout en rappelant l’importance de cette formation à l'assistance, car « cela lui permet de renforcer la cohésion sociale », a-t-il martelé.

Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Ouaddaï Abakar Hissein Didigui s'est réjoui de la tenue de cet atelier dans la ville d'Abéché. Il a ensuite précisé que cette formation présente un signal fort de la concrétisation des 12 chantiers du chef de l'État en matière de l'élevage. Il faut noter que cette formation est rendue possible grâce aux financements de la banque mondiale.


