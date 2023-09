Le parti Tchad Uni exige des élections libres et transparentes pour un avenir démocratique

Lors de son discours, le président national du Parti Tchad Uni, Mahamat Zéne Chérif, a rappelé que le parti était le fruit de l'engagement de tous les Tchadiens qui se sont unis pour promouvoir le changement au sein du pays et conquérir le pouvoir, sans distinction de race. Il a souligné que l'objectif était de rassembler tous les Tchadiens pour un changement positif.



Mahamat Zéne Chérif a également insisté sur la nécessité de l'engagement de tous les citoyens pour conquérir le pouvoir par des moyens démocratiques. Il a déploré les injustices et les discriminations dont les Tchadiens sont victimes, ainsi que le désespoir qui s'est installé. Il a appelé à lutter contre ce désespoir en s'unissant dans la vérité et en mettant de côté l'hypocrisie.



Le président a affirmé que le parti s'engageait à travailler pour garantir des élections libres et transparentes après la transition. Il a souligné que la démocratie et la bonne gouvernance ne pouvaient être réalisées si un président monopolisait le pouvoir et excluait les autres. Il a insisté sur la nécessité de revenir à l'ordre constitutionnel et d'organiser des élections démocratiques pour élire un président digne.



Mahamat Zéne Chérif a appelé les militants à se faire recenser en prévision des élections à venir, tout en exigeant que les conditions de l'organisation d'un référendum soient revues pour permettre aux Tchadiens de choisir la forme de gouvernement qui leur convient. Il a conclu en rappelant que malgré les défis à venir, l'expérience et l'engagement sincère du parti les aideraient à surmonter les obstacles.