Le parti politique tchadien RAJET apporte son soutien aux putschistes du Niger

Le coup d’Etat, « cette étape cruciale où la libération du Niger vient d'être entamée, draine un soutien indescriptible des peuples africains meurtris », a souligné dans un communiqué, mardi 1er aout, Ordjeï Abderrahim Chaha, président du RAJET. Le parti politique « salue et soutien les initiatives prises par les membres de CNSP, pour franchir et démolir le pont hégémonique de l'impérialisme ».



Le RAJET a relevé que « cette réclamation de la souveraineté, contribue au développement exponentiel du Niger » et « grâce à ce soupir des nouveaux dirigeants, le Niger sortira de coma artificiel qui est entretenu par la France ».



M. Chaha remercie également les dirigeants maliens, burkinabés guinéens, algériens et mauritaniens, qui se sont désolidarisés des futiles décisions de la CEDEAO à l’encontre du Niger et du peuple nigérien. « Ces dirigeants charismatiques ont démontré leur sublime engagement pour l'Afrique et de soutenir les peuples assujettis à briser la chaîne de la domination », a-t-il estimé.



Le parti Rassemblement pour la Justice et l'Égalité au Tchad « demande au peuple tchadien à marcher sur les pas des peuples frères maliens, burkinabés et nigériens » qui vivent sous des régimes putschistes.