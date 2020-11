Le point sur les activités dans le Tigré et le nord de l’Éthiopie, où l’escalade des hosti lités se poursuit

En à peine deux semaines, l’escalade des hostilités dans le Tigré et le nord de l’Éthiopie a causé d’énormes souffrances et risque de dégénérer en une crise humanitaire de grande ampleur. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a visité des établissements de santé dans le Tigré et l’Amhara – dont beaucoup n’ont pas encore […]

