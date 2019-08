Le premier ministre Justin Trudeau rencontre le président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré aujourd’hui le président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, en marge du Sommet du G7 à Biarritz, en France. Les dirigeants ont discuté de l’importance du 25e anniversaire de la démocratie sud-africaine et du soutien du Canada pour mettre fin à l’apartheid.

Le premier ministre a félicité le président Ramaphosa de sa récente victoire électorale et de son accession à la présidence de l’Union africaine (UA). Les deux dirigeants ont discuté de l’importance de renforcer la coopération entre le G7 et l’UA autour des enjeux d’intérêt commun, comme l’égalité des sexes, la paix et la sécurité et la lutte contre les changements climatiques.

Les deux dirigeants ont souligné la contribution du Canada à l’appui de la prochaine reconstitution des ressources du Fonds mondial ainsi que l’importance d’investir dans l’éducation des filles afin de favoriser la santé et le développement économique des Africains et Africaines.

Ils ont réitéré les relations fortes et grandissantes qui unissent le Canada et l’Afrique du Sud ainsi que leur intérêt commun à promouvoir une croissance et une prospérité qui profitent à tous, lesquelles passent par la promotion du commerce bilatéral et l’entrée en vigueur récente de la zone de libre-échange continentale africaine.