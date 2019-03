Le premier ministre Justin Trudeau s’entretient avec le président Filipe Jacinto Nyusi de la République du Mozambique

Le premier ministre Justin Trudeau s’est aujourd’hui entretenu avec le président Filipe Jacinto Nyusi du Mozambique afin de lui offrir ses condoléances pour les pertes de vie et la destruction causées par le cyclone tropical Idai. Les deux dirigeants ont discuté de l’urgente situation humanitaire et des efforts de rétablissement déployés à Beira et dans […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...