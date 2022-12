Le président Mahamat Idriss Deby est arrivé à Washington

Le président de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Deby, est arrivé le 12 décembre à Washington où il participera au sommet Afrique - États-Unis sur invitation du président américain Joe Biden.



Le chef de l’État est accompagné d’une délégation qui comprend notamment le chef de la diplomatie Mahamat Saleh Annadif.



Cette Rencontre de haut niveau sera l’occasion pour les délégations africaines conviées, ainsi que les diplomates du monde entier et la société civile, d’échanger sur des sujets d’intérêt commun.



Au cours de ces assises de trois jours, les questions de paix, de sécurité, de santé, de changements climatiques, d’énergie, de l' économie, de l’environnemental, des valeurs liées à la démocratie et aux droits humains, de l’investissement dans les infrastructures, de la sécurité alimentaire, sans oublier la gestion des impacts liés à la pandémie de la Covid -19, seront évoquées.



L’occasion aussi pour Mahamat Idriss Deby d’avoir des entretiens, en marge de ce sommet, avec des hautes personnalités du monde, afin d’échanger sur des questions de coopération bilatérale entre le Congo et ces pays.



L’organisation de ce sommet s’explique également par la volonté affichée des autorités américaines d’impliquer et d’associer l’Afrique, au même titre que tous les autres Continents, à la recherche de solutions globales aux grands défis de l’heure.



A noter que ce sommet intervient huit ans, après celui organisé par l’ancien chef d’État américain Barack Obama en 2014, où une quarantaine de Chefs d’Etat, des représentants des institutions et des organisations de la société civile avaient été conviés.