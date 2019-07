Le président angolais de la Chambre africaine de l'énergie guidera les activités d’expansion Afrique des sociétés de services angolaises lors de la prochaine Journée de réunion sur le pétrole et le gaz à Malabo

les sociétés de services angolaises et mozambicaines répondront à l'appel à la coopération de la Guinée équatoriale et participeront à la Journée de réunion sur le pétrole et le gaz (Oil & Gas Meeting Day) à Malabo les 1er et 2 octobre 2019. La délégation sera dirigée par le Président de la section angolaise de la Chambre africaine de l’énergie, Sergio Pugliese.

La croissance du secteur pétrolier et gazier africain offre aux sociétés de services du continent d’énormes possibilités de partenariat et d’expansion régionale. En tant que deuxième producteur de pétrole d’Afrique et grâce à ses efforts en matière de contenu local, l’Angola abrite à présent un nombre incalculable de sociétés de services dotées des capacités nécessaires pour se développer en Afrique subsaharienne.

« L'Angola est connu pour ses entreprises de services locales solides », a déclaré Sergio Pugliese. « La croissance de notre contenu local s'accélère maintenant grâce aux réformes entreprises par le Président João Lourenço et son administration. Nous avons maintenant des sociétés angolaises qui ont développé de fortes capacités et sont prêtes à se développer au-delà de l'Angola. Elles recherchent des partenariats et des accords avec d’autres sociétés de services et de technologies africaines et internationales, afin de mettre en œuvre leurs plans d’expansion régionaux mais également de soutenir davantage la croissance de l’industrie angolaise dans notre pays. La Journée de réunion sur le pétrole et le gaz constitue donc la plate-forme idéale pour sceller de tels accords. »

La Chambre africaine de l’énergie soutient fortement cette réunion, un événement de l’Année de l’énergie organisé par l’Alliance nationale des entreprises de services d’hydrocarbures (NAHSCO) de la Guinée équatoriale. Malabo s'est positionnée comme la plaque tournante permettant aux sociétés de services d'engager des discussions constructives sur la manière de bâtir la prochaine génération de leaders et de sociétés du secteur pétrolier et gazier en Afrique. Le secteur des services est un important créateur d’emplois et un puissant pilier de l’industrie pétrolière et gazière mondiale. À mesure que la coopération entre les marchés pétroliers africains se développe, il est devenu nécessaire que les sociétés de services intensifient leurs activités et poursuivent une stratégie de communication agressive.

