Le président burkinabè évoque un projet de centrale nucléaire pour la sous-région

Lors d'une rencontre en tête-à-tête diffusée par la chaîne russe RT, Ibrahim Traoré a souligné que son pays souffre d'un besoin urgent en énergie et a insisté sur l'aspect stratégique de la position géographique du Burkina Faso au cœur de l'Afrique de l'Ouest.



Il a également mentionné le déficit énergétique dans la sous-région et a suggéré que si un investisseur privé russe pouvait mettre en place une centrale nucléaire au Burkina Faso, il serait en mesure de vendre l'énergie produite à toute la sous-région.



Le président burkinabè a exprimé le souhait que Vladimir Poutine étudie la faisabilité de ce projet "très important" dans les plus brefs délais.



Le capitaine Ibrahim Traoré est actuellement en Russie pour participer au Forum Russie-Afrique.