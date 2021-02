SPORTS Le président de l’UA et le président de la FIFA font le point sur une collaboration réussie

Alwihda Info | Par APO - 5 Février 2021

Gianni Infantino a insisté sur le rôle majeur joué par l’Afrique dans le football mondial.

Ce jeudi 4 février, le Président de l’Union africaine (UA), S.E. Cyril Ramaphosa, et le Président de la FIFA, Gianni Infantino, se sont entretenus par visioconférence en amont de la 34ème Session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA. Ils ont évoqué la dynamique positive qui anime les deux organisations depuis deux ans ainsi que les robustes liens institutionnels tissés par l’UA et la FIFA, au profit de tout le peuple africain.



Les deux dirigeants ont fait le point sur les avancées réalisées depuis que leurs entités ont signé un protocole d’accord en février 2019. Il a été question des projets destinés à renforcer le football africain grâce à des actions ciblées sur l’infrastructure (stades, terrains de football), les centres de formation et les compétitions, mais aussi de la lutte contre la manipulation des matches, ainsi que de la sûreté et la sécurité lors des matches disputés sur l’ensemble du continent africain.



La campagne conjointe #SafeHome lancée en août 2020 par l’UA et la FIFA avec l’appui de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la Confédération Africaine de Football (CAF) illustre elle aussi cette étroite collaboration. Cette initiative de sensibilisation très réussie a vu les quatre organisations s’attaquer au fléau des violences domestiques, qui a été exacerbé par les mesures de confinement et de restriction des déplacements liées au Covid-19. Plusieurs Légendes de la FIFA basées en Afrique ont donné de leur personne en enregistrant des messages vidéo de sensibilisation qui ont été relayés par les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Le Président de l’UA et le Président de la FIFA ont également souligné les opportunités liées à l’éducation par le football, qui sont matérialisées par le Programme Football for Schools de la FIFA coordonné par la Fondation FIFA à l’échelle internationale.



Fort de ses visites dans 35 pays africains au cours des dernières années, Gianni Infantino a insisté sur le rôle majeur joué par l’Afrique dans le football mondial et sur la nécessité de le renforcer à l’avenir. Ce rôle peut être appuyé par les investissements conséquents réalisés dans le cadre du programme Forward de la FIFA, qui a déjà permis de concrétiser près de 300 projets à travers le continent.



Le déploiement du Plan d’aide contre le Covid-19, qui accompagne le football dans toute l’Afrique pendant la pandémie, a joué et continue de jouer un rôle précieux dans le maintien du football sur le continent.



Toujours sur le thème du Covid-19, les processus de vaccination vont, eux aussi, revêtir une importante capitale. À ce sujet, le Président de la FIFA a réaffirmé sa position en faveur d’un accès équitable aux vaccins pour l’ensemble de la population. Ce faisant, il a repris le message de portée internationale qu’il a passé en début de semaine depuis le siège de l’OMS à Genève (Suisse) en présence du Directeur général de l’OMS, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Après avoir remercié le Président de l’UA pour son soutien indéfectible, le Président de la FIFA lui a assuré que l’étroite relation construite entre les deux organisations au cours des deux dernières années se perpétuera lorsque Félix Tshisekedi, le Président de la République démocratique du Congo, lui succèdera à la tête de l’Union africaine pour un mandat d’un an lors de la Conférence susmentionnée, qui se tiendra les 6 et 7 février 2021.





