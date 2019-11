Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, participera au Sommet extraordinaire des chefs d’État de la Cemac à Yaoundé

Le président de la Banque africaine de développement (www.Afdb.org), Akinwumi Adesina, participera au Sommet extraordinaire des chefs d’État de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) du 21 au 22 novembre à Yaoundé, au Cameroun.

L’ordre du jour du Sommet a fixé une évaluation du programme régional de réforme économique et financière de la Cemac et de la situation des économies des pays de la zone dans la perspective de leur relance et de leur diversification.

L’activité économique dans la zone Cemac est marquée par un ralentissement depuis le deuxième trimestre de 2014 en raison de la chute des cours du pétrole et des différents chocs sécuritaires dans le bassin du lac Tchad, en République Centrafricaine et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun.

La Banque africaine de développement, à travers ses cinq grandes priorités stratégiques, « High 5 », soutient l’accélération de la diversification économique et de l’intégration régionale, facteurs clés du développement. L’institution a approuvé, le 28 mars dernier, le nouveau Document de stratégie d’intégration régionale (DSIR) de l’Afrique centrale pour la période 2019-2025. Le DSIR vise à soutenir la transformation structurelle de la région par l’amélioration du commerce intra-régional, qui devrait passer de 2% à 6%.

Le projet d’approfondissement du secteur financier dans la zone Cemac, soutenu par la Banque et mis en œuvre par la Banque des Etats d’Afrique centrale (BEAC), constitue en particulier un point d’ancrage majeur de la coopération actuelle avec la Cemac.

L’an prochain, la Banque africaine de développement compte mobiliser davantage de ressources pour accompagner les pays de la Cemac dans la mise en œuvre de réformes visant l’approfondissement du secteur financier de la région et des autres programmes intégrateurs prioritaires.

