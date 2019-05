Le président de la Banque africaine de développement en visite officielle en Tunisie

TUNIS, Tunisie - Le président de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org), Akinwumi Adesina, qui effectue sa première visite officielle en Tunisie, a souligné l’engagement de la Banque à demeurer aux côtés de la Tunisie et à l’aider dans le financement de projets structurants. Plusieurs accords ont été signés au cours de cette visite.



Le président de la Banque a annoncé qu'environ un demi-milliard de dollars seraient mobilisés en 2019. Ces financements iront en priorité aux secteurs de l’énergie, de la finance et de l’agriculture. Autant de « secteurs qui vont générer croissance et emplois », a souligné le président de la Banque.



Au premier jour de cette visite, Akiwumi Adesina s’est entretenu avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed. La rencontre a été l’occasion de passer en revue les différents volets de la coopération de la Banque avec la Tunisie et de tracer les perspectives de son renforcement.



Plus tôt dans la journée, il a eu une séance de travail avec le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale Zied Ladhari. C’est en sa compagnie qu’il a inauguré le bureau régional de la Banque pour l’Afrique du Nord. L’institution « est ici pour durer », a déclaré le président Adesina.



Il a ensuite chaleureusement remercié la Tunisie, « partenaire privilégié », rappelant au passage que ce pays avait temporairement abrité l’agence temporaire de relocalisation de la Banque durant plus d’une décennie, entre 2003-2014. La Tunisie a donc été « un choix naturel » au moment d’abriter la représentation régionale à partir de laquelle sont aujourd’hui gérées les opérations de la Banque dans les six pays d’Afrique du Nord.



« La Tunisie est aux côtés de la Banque africaine de développement, tout comme la Banque est à ses côtés», a rappelé pour sa part le ministre Zied Ladhari. Il s’est dit « heureux et fier que Tunis abrite cette belle institution qui œuvre pour le développement du continent et qui est un partenaire historique de la Tunisie, en particulier lors de la difficile période de transition ». Plus d’une centaine de collaborateurs travaillent déjà au bureau de Tunis, gérant près de 10 milliards de dollars d’opérations sur toute l’Afrique du Nord.



En marge de la cérémonie d’inauguration, un accord de don a été signé avec le ministre Zied Ladhari, portant sur la création d’une unité de supervision de l’action publique en vue d’optimiser la mise en œuvre des projets, programmes et réformes publiques financés par les bailleurs de fonds.



Le président Adesina a également signé un mémorandum d’entente avec la Banque maghrébine d’investissement et de commerce extérieur (BMICE). Un accord qui a pour objectif d’accompagner sa réorganisation, de transférer son savoir-faire technique en même temps que de moderniser le système d’information et de communication de la BMICE.



En marge des temps forts de cette première journée de visite, Akinwumi Adesina a rencontré des entrepreneurs financés dans le cadre de « Souk At-tamnia ». Ce programme offre un accompagnement financier et non-financier à des jeunes qui innovent, entreprennent et veulent concrétiser leurs idées.



Parmi les projets soutenus, figure la start-up M2M, spécialisée dans l’efficacité énergétique et dans la gestion du « Big data » pour les entreprises industrielles. Souk At-tamnia appuie également les projets environnementaux, comme Alaf Co, devenu l’un des principaux spécialistes tunisiens du recyclage de canettes en aluminium. Les secteurs traditionnels de l’artisanat et de l’agriculture sont également soutenus par le programme, en raison de leur potentiel de création d’emplois, en particulier dans les zones rurales.



Le président de la Banque a enfin achevé cette journée par une visite de courtoisie à Khemaies Jhinaoui, le ministre des Affaires étrangères.



Pour ce déplacement en Tunisie, Akinwumi Adesina était accompagné par le directeur général de la Banque pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, la directrice générale adjointe, Yacine Diama Fal, et par le conseiller supérieur du président de la Banque, Lassaad Lachaal, en présence de l’administrateur représentant le Maroc, la Tunisie et le Togo, Abdelmajid Mellouki.