Le président malgache Andry Rajoelina désigné lauréat du Super prix Babacar Ndiaye 2023

Le Comité de sélection des « Africa Road Builders », réuni le 28 avril 2023 à Dakar, a désigné le président malgache Andry Rajoelina, lauréat de l’édition 2023 du Super prix Babacar Ndiaye. Il succède à la présidente tanzanienne Samia Suluhu qui avait remporté le prix en 2022.



Andry Rajoelina a été choisi « pour son leadership personnel, ses engagements et ses investissements visant à doter Madagascar d’infrastructures de mobilité en parfaite adéquation avec les objectifs de développement durable », indique le communiqué du comité annonçant la désignation du lauréat. Le comité cite notamment la construction de la rocade d’Iarivo, autoroute périphérique de la capitale Antananarivo, comme le symbole des infrastructures de mobilité durable construites par le dirigeant malgache. L’autoroute comporte des voies pour piétons, pour cyclistes aux côtés des voies motorisées. Cette route est également dotée d’arrêts de bus sécurisés et de points de dépôt d’ordures.



Dans les réalisations figure également l’agrandissement de l’aéroport d’Iarivo dont les travaux ont pris en compte les personnes à mobilité réduite et amélioré les parkings. L’exemple donné par le président malgache concerne aussi le renforcement des connectivités de transport en milieu rural.



« Le Comité de sélection félicite le président Andry Rajoelina et l’ensemble du peuple de Madagascar et invite le lauréat à recevoir son trophée le 26 mai 2023, en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (https://AM.AfDB.org), à Charm el-Cheikh en Égypte », indique le communiqué.



Parrainé par le Groupe de la Banque africaine de développement, le Trophée Babacar Ndiaye des « Africa Road Builders » (bâtisseurs de routes en Afrique) est décerné par Acturoutes, une plateforme d’information sur les infrastructures et le réseau routier en Afrique et l’organisation, Médias pour les infrastructures et la finance en Afrique (MIFA), un réseau de journalistes africains spécialisés dans les infrastructures routières.



Le prix a été créé en l’honneur de Babacar Ndiaye, président du Groupe de la Banque africaine de développement de 1985 à 1995. Chaque année, le comité de sélection des « Africa Road Builders » évalue avec attention les projets ambitieux et concrets ayant un réel impact sur la mobilité des populations en Afrique.



Depuis son lancement en 2016, le trophée Babacar Ndiaye a récompensé les chefs d’Etat suivants : Maroc, Zambie, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Gabon (2016), Sénégal, Rwanda (2017), Kenya (2018), Gambie (2019), Egypte (2020), Nigeria (2021) et Tanzanie (2022).