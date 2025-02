Le président malien de transition a reçu le ministre sénégalais des forces armées

Au cours de cette audience, à laquelle le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de division Sadio Camara, a participé, le Ministre sénégalais a transmis au Général d’Armée Assimi Goïta un message d’amitié et de fraternité de la part du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Cette audience a mis en exergue l’importance des liens historiques et culturels entre le Mali et le Sénégal. « Le Mali et le Sénégal sont deux États, mais ils ont le même peuple. Dans le passé, nous avons partagé des institutions communes et nous partageons encore aujourd’hui la même devise nationale », a souligné le Général Birame Diop.



Le message du Président Faye, porté par son ministre, repose sur trois axes principaux : l’amitié et la solidarité, le soutien au Mali dans sa lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, et l’espoir d’un renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. « Nos armées entretiennent déjà d’excellentes relations. Nous devons les renforcer pour mieux lutter contre les menaces communes et assurer la sécurité de nos frontières », a-t-il affirmé.



La délégation sénégalaise et ses homologues maliens ont mis en avant l’importance de la sécurisation de la frontière naturelle de la Falémé et la lutte contre la criminalité transfrontalière. Un accent particulier a été mis sur la formation militaire, le renforcement des capacités et l’échange d’expériences entre les forces de défense des deux nations, rapporte la Présidence malienne.